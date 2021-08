Nos Tempos do Imperador: Coronéis selam acordo que termina em fugas

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Coronéis selam acordo sórdido que termina em fugas, assassinato e filhote de cruz credo

Compadres, coronéis de Nos Tempos do Imperador vão arquitetar casamento entre Tonico e Pilar. Haverá um núcleo de Nos Tempos do Imperador que será importante para contar esta história. Neste núcleo terão os coronéis interpretados por Roberto Bomfim e José Dumont que serão Ambrósio e Eudoro, respectivamente. Logo no primeiro capítulo que será exibido nesta segunda-feira, 09 de Agosto, eles já darão suas caras.

Afinal quem são eles? Eudoro é viúvo e tomou para si a responsabilidade de criar Pilar (Gabriela Medvedovski), sua filha mais velha e Dolores a caçula que no primeiro mês da trama será Julia Freitas e depois o papel fica com Daphne Bozaski.

Como era muito comum na época, Eudoro acordará o casamento de Pilar com o filho de seu compadre Ambrósio. Ainda que ele seja bem mais velho do que sua filha. Os coronéis vivem no Recôncavo baiano, são donos de terras, escravos e são fazendeiros.

Com a união das famílias os dois garantem poder para ambos os lados. Sendo assim, Pilar é mandada para um convento para ser educada como uma esposa do século XIX. Já Tonico é mandado para o nordeste para além de cuidar dos negócios da família se tornar um político.

