Nos pênaltis, Cruzeiro vence e avança na Copa do Brasil

O Flamengo foi até a Colômbia e derrotou o Junior Barranquilla por 2 a 1 nesta quarta (4) na sua estreia na edição 2020 da Copa Libertadores da América.

Mesmo atuando fora de casa, o atual campeão da competição continental não se intimidou diante da equipe colombiana e buscou o gol desde o primeiro minuto.

Éverton Ribeiro brilha

E esta postura não demorou a surtir efeito. Aos 6 minutos Vitinho toca para o uruguaio Arrascaeta, que avança pela esquerda e cruza rasteiro para a entrada da área, onde Éverton Ribeiro bate colocado para abrir o marcador.

No final do primeiro tempo o time colombiano consegue melhorar, mas não o suficiente para igualar o placar.

E o Flamengo continuou dominando na etapa final. E essa superioridade se traduz em gol, um novo gol de Éverton Ribeiro em jogada de contra-ataque. Aos 33 minutos Michael recebe de Gabigol e parte em velocidade para cruzar para o camisa 7 do rubro-negro.

Mas no último lance da partida o Junior Barranquilla consegue marcar o seu gol de honra com o colombiano Téo Gutiérrez.

O próximo desafio do Flamengo na Libertadores será no dia 11 de março, quando enfrenta o Barcelona de Guayaquil (Equador) no estádio do Maracanã.