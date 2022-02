Norte e Noroeste de Minas se entusiasmam com projetos de ferrovias para o porto de São Mateus

O presidente da Petrocity Ferrovias, José Roberto Barbosa da Silva, apresentou na tarde desta quarta-feira (9) o projeto de construção das ferrovias EF 030 e EF 355 na Câmara de Vereadores de Unaí, na região Noroeste de Minas Gerais, em audiência pública que faz parte do processo de elaboração do Termo de Referência para o licenciamento ambiental dos projetos, que somam quase 2 mil quilômetros, ligando Campos Verdes (GO) ao Centro Portuário de São Mateus (CPSM).

O tema está entusiasmando as lideranças políticas e empresariais das regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais com as perspectivas de, nos próximos dez anos, ter um canal de exportação de sua produção agrícola, mineral e industrial através do único porto do Sudeste brasileiro, em área da Sudene, no litoral Norte do Espírito Santo. A audiência pública foi transmitida ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Unaí (MG) e teve a participação de prefeitos, vereadores, empresários e deputados estaduais da região.

A manifestação do prefeito José Gomes Branquinho (PSDB), de Unaí, antecedendo a apresentação do CEO da Petrocity Group, expressou bem a forma como o anúncio está sendo recebido na região. Depois de fazer um relato do desenvolvimento da cidade e entorno, Branquinho disse que a construção de uma ferrovia é um sonho antigo de sua cidade. “Havia um projeto de Unaí a Pirapora e Luziânia (GO). Agora, estamos vendo que esse sonho vai acontecer e tem que acontecer o mais rápido possível. Vamos trabalhar juntos para desembaraçar ao máximo para a Petrocity Ferrovias”, disse Branquinho.

O entusiasmo na região pôde ser comprovado também por manifestações da classe empresarial. O CEO capixaba foi surpreendido no meio da rua por uma faixa de apoio colocada por uma imobiliária em meio ao trânsito de Unaí. “Manifestações desta natureza enchem-nos de alegria por estarmos levando progresso para o Norte e o Noroeste de Minas. É preciso que as outras regiões também compreendam isso, que este é um empreendimento para o futuro do Brasil e que vai promover o desenvolvimento econômico e social por onde passar”, disse Barbosa.

NO dia 11 de março, às 10 horas, a audiência pública será na Câmara de Vereadores de Barra de São Francisco. Na sequência, o CEO da Petrocity deverá ir às cidades mineiras de Teófilo Otoni e Grão Mongo, que também sediará Unidades de Transbordo e Armazenagem de Cargas (UTACs).

MONTES CLAROS

Em Montes Claros, região Norte mineira, a audiência pública foi realizada na terça-feira (8) também na Câmara de Vereadores e contou com o apoio da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) e os projetos apresentados pela Petrocity Ferrovias foi considera “um megaempreendimento para o desenvolvimento de Montes Claros e das regiões Norte, Noroeste e Nordeste de Minas e vales do Jequitinhonha e Mucuri”.

O vice-prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, participou representando o prefeito Humberto Souto. Além de vereadores e representantes de entidades de classe da região, a audiência pública híbrida teve a participação de integrantes do Governo do Estado e de deputados estaduais.

Guilherme Guimarães destacou: “Sabemos da amplitude e importância de uma ferrovia. E, nesse sentido, trazendo mais uma ferrovia integrada com transporte modal rodoviário, a região só tem a ganhar. É uma grande perspectiva, com futuro promissor para todos os envolvidos”.

Ainda em seu pronunciamento, Guilherme enfatizou que é de fundamental importância que o município de Montes Claros conheça antecipadamente o projeto para delimitar termos, de forma a evitar conflitos como os que existem hoje em relação às margens da linha férrea que já corta a cidade.

Edilson Torquato, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, frisou que a nova linha férrea “vem ao encontro de todo o investimento que o município e o Estado têm feito, principalmente na implantação do novo anel rodoviário, que pode ser um braço para o escoamento da produção na região”.

O deputado estadual Zé Reis Nogueira (Podemos), que foi vereador e prefeito de Bonito de Minas, pequeno município de 12 mil habitantes na região de Januária, e renunciou em 2018 para ocupar a vaga na Assembleia Legislativa, acompanhou a audiência pública em Montes Claros demonstrando entusiasmo com o impacto do complexo ferroviário da Petrocity no seu Estado.

O parlamentar salientou que 27 municípios mineiros serão impactados pelo empreendimento: Arinos, Ataléia, Berilo, Buritizeiro, Chapada do Norte, Claro dos Poções, Cristália, Francisco Sá, Franciscópolis, Grão Mogol, Ibiaí, Itambacuri, Jequitaí, José Gonçalves de Minas, Lagoa dos Patos, Leme do Prado, Malacheta, Minas Novas, Montes Claros, Ponto Chique, Riachinho, Santa Fé de Minas, Setubinha, São João da Lagoa, São Romão, Teófilo Otoni, Unaí e Urucuia.

IMPORTÂNCIA

Presidente da Petrocity Ferrovias, José Roberto Barbosa afirmou que “os debates são de fundamental importância, por iniciar o processo de implantação da ferrovia. Aqui está sendo o ponto de partida, onde vamos debater com autoridades e comunidades para apurar todos os dados necessários que vão nos ajudar na elaboração da nossa proposta”, registrou o site da Prefeitura de Montes Claros.

Com previsão de investimento da ordem de R$ 5 bilhões, o empreendimento irá contar com um aporte financeiro de investidores estrangeiros. De início, o projeto prevê a construção de uma nova estrada de ferro às margens da BR-381 até Barra de São Francisco, daí tomando o sentido Norte, Terminais de Transbordo em Barra de São Francisco, Teófilo Otoni, Grão Mogol, Montes Claros e Unaí.

O presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), José Nilton Bispo de Sá, que é prefeito de Padre Carvalho, reforça a importância da estrada de ferro para o Norte de Minas.

“Será mais uma opção de escoamento da produção do Norte de Minas para o exterior, usando o Porto de São Mateus. A malha ferroviária terá uma extensão de quase 2.500 km e a ideia é que a nova ferrovia faça conexão com um novo terminal privado que será instalado pela companhia, permitindo o transporte de diversos tipos de cargas”, diz.

(*José Caldas da Costa é jornalista, licenciado em Geografia e escritor)