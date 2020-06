Norte do ES tem a maior taxa de ocupação de leitos de UTI

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), pré-candidato a prefeito de Barra de São Francisco, município que já governou entre 1989-1992, deixando um legado que os eleitores mais antigos valorizam até os dias atuais, defendeu, em entrevista ao FA Notícias, que todos os partidos que têm pré-candidato devem disputar a eleição em 2020 para chefiar o Executivo municipal.

“Isto é democracia, quem tem candidato, deve lançá-lo. Acho que o PT tem que lançar o Mário Agapito, o PP lança o Juvenal Calixto, o PSB pode ter a candidatura que quiser ter, seja o Valmiro ou quem quiser. Deve haver respeito com os partidos. Não tenho objeção a nenhuma das outras candidaturas, não procuro e não procurarei nenhum partido que tenha candidato. Sou candidato, mas acho que todos têm o mesmo direito”, disse Enivaldo.

Na última terça-feira (16), um encontro na sede da Aspomires, em Barra de São Francisco, reuniu pré-candidatos de cinco partidos e uma fonte do FA Notícias ouviu Mário Agapito (PT) dizer que não apoiaria de forma alguma a reeleição de Alencar Marim, que estava na reunião, por considerar que o partido foi traído por Alencar, que trocou a legenda petista pelo Podemos. Mário, entretanto, em contato com o portal, disse que falou que não apoiaria Enivaldo dos Anjos.

O deputado não quis comentar essa declaração de Mário e manteve um tom de respeito com a candidatura petista, bem como pelas postulações das outras legendas.

“Minha coligação está aberta a qualquer partido que queira se integrar a ela, mas não procuro partidos que tenham candidatos para convencer a me apoiar, porque é legítimo que todo partido que se ache em condições lance a sua chapa majoritária. Respeito a candidatura também do Marcelo Firmino, do Cidadania, e a do prefeito Alencar pelo Podemos. A população precisa ter opção. Ter apenas um ou dois candidatos nas eleições limita o direito da população de fazer suas escolhas”, acentuou o deputado, que está no seu quinto mandato.

Leia também: Racha em Barra de São Francisco: PT, PSB e Cidadania fora da aliança com o Podemos

Igualmente, Enivaldo dos Anjos assegurou que não faz movimentos para inviabilizar qualquer candidatura, nem mesmo do PSB, do governador Renato Casagrande, de quem foi líder na Assembleia Legislativa e a cuja base política integra no parlamento capixaba. “O PSB também tem direito de lançar seu candidato”, comentou. Outra garantia de Enivaldo é quanto ao tom da campanha eleitoral.

“Minha pré-candidatura está colocada numa frente composta, além do PSD, também pelo PSDB, o PTB e o Republicanos, que tem a pré-candidatura do Gustavo. Pretendo fazer uma campanha limpa, sem ofensas, respeitando todos os candidatos nos debates, porque o que precisamos é encontrar uma saída para Barra de São Francisco, porque o município está numa situação difícil hoje e vai piorar ainda mais no próximo ano, por causa dessa pandemia”, avaliou.

Por fim, Enivaldo dos Anjos acrescentou que, “passadas as eleições, acabou a disputa, e se as urnas me consagrarem o eleito, vou chamar todos os partidos que lançaram candidatos para participarem da administração, porque entendo que toda pessoa só é candidata porque tem alguma boa ideia para o município e vamos precisar juntar todo mundo para encontrarmos a saída juntos. O êxito precisa ser coletivo e não pessoal, e o coletivo é o progresso de Barra de São Francisco”.