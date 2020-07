Norte da África e Oriente Médio sofrem com descontrole da Covid-19

Divulgação/OMS EMRO Médicos em hospital de campanha do Irã

Os números da Covid-19 no mundo são impulsionados pelo completo descontrole da pandemia nas Américas (com EUA e Brasil liderando os casos), Leste-Europeu (Rússia) e Ásia (Índia). Mas países do norte da África e do Oriente Médio também estão no escuro, com focos de Covid-19 no Egito, Irã, Iraque e Arábia Saudita.

No Egito, mais de 100 profissionais da saúde já morreram desde o começo da pandemia. Ao todo, são mais de 86,474 casos e 4,188 mortes no país que realiza volume baixíssimo de testes.

Já o Irã, país que teve um dos piores surtos de Covid-19 no começo da pandemia, está vendo os casos crescerem após leve queda. O país tem 269,440 casos de Covid-19, com mais de 13 mil mortes. A Arábia Saudita realiza mais testes para Covid-19 que o Brasil por dia, mas o surto começa a preocupar. Já são 245,851 contaminados e 2,407 mortos por conta da doença.