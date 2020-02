Norte Capixaba respira Carnaval

De Pontal do Ipiranga a Conceição da Barra, passando por Guriri, só se respira Carnaval até Quarta-feira de Cinzas com um detalhe: a segurança foi reforçada não apenas pela Polícia Militar, como também pela Rodoviária Federal que está atenta na rodovia BR-101 para evitar excesso de velocidade dos motoristas e, principalmente flagrar motoristas dirigindo depois de beber.

As unidades dos Batalhões da PM estão atentas ainda com os acessos às praias como de Guriri, São Mateus, Pontal do Ipiranga, em Linhares, e Conceição da Barra, tudo isso, com o foco em evitar acidentes e possibilitar um bom carnaval para o capixaba e turistas que escolhem este período do ano para desfrutar da folia no Estado. Haverá também ações de prevenção nos acesos a Itaúnas, em Conceição da Barra e Barra Nova, litoral de São Mateus.

E para garantir a folia, as prefeituras de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares cuidaram de dar todo o suporte necessário a segurança das pessoas e, principalmente garantir a presença de tiros elétricos e bandas que já começaram desde esta quinta-feira agitar os foliões. Lembrando; O Carnaval no litoral norte vai até a madrugada de quarta-feira. E não custa lembrar; se beber, não dirija!

Programação

GURIRI:

22/02 – (SÁBADO)

12h00 – Charanga do Adelson – Praia

16h00 – Dig Black

17h30 – Banda Fuzarca

18h30 – Banda Esquina9 Rock Band

Bloco CarnaRock

19h30 – Banda D’Pankada

Bloco Folia Acessível

20h00 – Bloco da Música Eletrônica

21h00 – PELE MORENA

21h00 – Bloco Saudades de Outrora

22h00 – DJ Chambinho

22h30 – LÉO LIMA

23h30 – DJ Paulinho Mattos

00h00 – JARLEY & BANDA

01h00 – DJ Elbert

01h30 – IZY MONTEIRO

23/02 – (DOMINGO)

12h00 – Charanga do Adelson – Praia

15h00 – GLAUCO

16h30 – Chocolate & Cia

Bloco Botequim São Benedito

17h30 – Bloco Clubelândia – O Mundo Infantil das Crianças

18h00 – BANDA MADERADA DO ARROCHA

19h30 – BANDA CHEIRO DE FORRÓ ELÉTRICO

Bloco Folia Acessível

20h00 – Lira Mateense

20h30 – Bloco NosTravamos + Bandinha da Ilha + Bloco das Belas

21h00 – KATRINA

21h00 – Bloco Saudades de Outrora

22h00 – DJ RD

22h30 – FILIPE FANTIN

23h30 – DJ Chambinho

00h00 – BANDA SAMBOLADA

01h00 – DJ Paulinho Mattos

01h30 – RICARDINHO DA BAHIA

24/02 – (SEGUNDA-FEIRA)

12h00 – Charanga do Adelson – Praia

15h00 – JORGINHO CELLES

16h30 – Banda Agitu’s

Bloco Infantil

18h00 – ORIGINAIS DO FORRÓ ELÉTRICO

Bloco Folia Acessível

17h30 – Bloco Bola Preta

19h00 – Bloco do Pintinho

19h30 – Kelly Muniz

20h00 – Lira Mateense

20h30 – Bloco NosTravamos + Bandinha da Ilha + Bloco das Belas + Afrozumba

21h00 – COMICHÃO

21h00 – Bloco Saudades de Outrora

22h00 – Carreta

22h30 – KARAKARAMBA

Bloco Urubuzada da Ilha

23h30 – DJ Paulinho Mattos

00h00 – LEO MAI

01h00 – DJ Chambinho

01h30 – FERNANDA PÁDUA

25/02 – (TERÇA-FEIRA)

12h00 – Charanga do Adelson – Praia

15h00 – Banda Oz Mannoz

16h30 – LOVE BEAT

18h00 – Swing Battifun

19h00 – Bloco Bola Preta

19h30 – SAMBADM

21h00 – Ty Henry & Banda

20h30 – DJ RD

21h00 – Bloco Saudades de Outrora

22h00 – DJ Paulinho Mattos

22h30 – Banda Planeta Banana

23h30 – DJ Chambinho

00h00 – BANDA CASACA

01h00 – DJ Elbert

01h30 – ACSÃO NO KOMANDO

02h00 – Tom Paiva

02h30 – Ygor Ferreira

CONCEIÇÃO DA BARRA:

22/02/2020 – Sábado

11:30h – Circuito Na Praia com Cerradu’s (Praias)

16:00h – Circuito da Folia com Long Dong (Ruas do Centro)

18:00h – Lambaeróbica com Tiago Rosa (Praça da Folia)

19:00h – Lambaeróbica com Eduardo Gomes (Praça da Folia)

20:00h – Dança & Ritmos com Jeferson Marcial (Praça da Matriz)

20:00h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do Centro)

20:00h – DJ Ebert (Praça da Folia)

20:00h – Arerê (Praça da Folia)

21:30h – Chocolate & Cia (Praça da Folia)

22:00h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)

23:30h – GABRIEL GAVA (Praça da Folia)

01:00h – Fernanda Pádua (Praça da Folia)

23/02/2020 – Domingo

11:30h – Circuito Na Praia com D’Luar (Praias)

16:00h – Circuito da Folia com Oz Mannoz (Ruas do Centro)

17:00h – Aquecimento com Eduardo Gomes e Jeferson Marcial (Praça da Matriz)

18:00h – Matinê com Banda Agitus (Praça da Matriz)

18:00h – Lambaeróbica com Tiago Rosa (Praça da Folia)

20:00h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)

20:00h – DJ Ebert (Praça da Folia)

21:30h – Fogumano Elétrico

22:00h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do Centro)

23:30 – GUIG GHETTO (Praça da Folia)

01:30h – Baby Souza & Planeta Banana (Praça da Folia)

24/02/2020 – Segunda-feira

11:30h – Circuito Na Praia com Black Out (Praias)

16:00h – Circuito da Folia com Ty Henry (Ruas do Centro)

17:00h – Bandinha da Barra (Praça do Cais)

18:00h – Bloco Pararai de Bebo (Ruas do Centro)

18:00h – Lambaeróbica com Eduardo Gomes (Praça da Folia)

20:00h – Dança & Ritmos com Jeferson Marcial (Praça da Matriz)

20:00h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do Centro)

20:00h – DJ Ebert (Praça da Folia)

21:00h – Billy Band (Praça da Folia)

22:00h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)

23:00h – KATRINA (Praça da Folia)

01:30h – Karakaramba (Praça da Folia)

25/02/2020 – Terça-feira

16:00h – Circuito da Folia com Kelly Muniz (Ruas do Centro)

18:00h – Lambaeróbica com Aulão de Tiago Rosa, Eduardo Gomes e Jeferson Marcial (Praça da Folia)

20:00h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)

20:00h – DJ Ebert (Praça da Folia)

20:30h – João Vitor & Vinicius (Praça da Folia)

22:00h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do Centro)

22:00h – ISY MONTEIRO (Praça da Folia)

23:30h – Agitu’s (Praça da Folia)

01:00h – Ty Henry (Praça da Folia)

Braço do Rio

21/02/2020 – Sexta-feira

20:00h – DJ RD

21:00h – Banda Arerê

23:00h – Banda Cerradus

01:00h – Dan Rocha

22/02/2020 – Sábado

20:00h – DJ RD

21:00h – Chama Chuva

23:00h – Ingrid Colares

01:00h – Dig Black

23/02/2020 – Domingo

20:00h – DJ RD

21:00h – Swing Batiffun

23:00h – Love Beat

01:00h – Banda Agitu’s

Itaúnas

21/02/2020 – Sexta-feira

21:00h – Fogumano

22/02/2020 – Sábado

21:00h – Luau do CasaNova

23/02/2020 – Domingo

16:30h – Bandinha da Barra

21:00h – Kelly Muniz

24/02/2020 – Segunda-feira

21:00h – Plano Alto

25/02/2020 – Terça-feira

21:00h – Eternizando o Samba