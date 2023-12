Noroeste capixaba terá unidade de referência do Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo

A Sala de Classificação e Degustação de Cafés Especiais do município de Alto Rio Novo se tornará uma unidade de referência do Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo (Cecafes) em 2024. O anúncio foi feito pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta semana, durante evento em comemoração ao primeiro ano de funcionamento da Sala.

O objetivo é potencializar o trabalho de assistência e capacitação feito com os cafeicultores da região noroeste do Estado. Trabalho esse, que já tem contribuído para gerar resultados expressivos, como a conquista do 1º lugar da categoria conilon no Coffee of The Year 2023, principal concurso de cafés especiais do País.

A Sala “João Ferreira Ramos” funciona no Escritório Local do Incaper, com apoio da Prefeitura de Alto Rio Novo, oferecendo aos produtores os serviços de análise sensorial e classificação física dos cafés, treinamentos sobre torrefação e avaliação sensorial, além de orientação sobre a variedade de café mais indicada, em cada caso, para agregar valor ao produto.

A transformação em unidade de referência do Cecafes, a ser oficializada nos próximos meses, será possível a partir de novos investimentos feitos pelo Governo do Estado, por meio do Incaper, recentemente. O espaço, que já contava com equipamentos básicos, recebeu um laboratório completo, com itens como modernos torradores, caldeira para aquecimento de água, máquina de café expresso, máquina para pilar amostras dos cafés para análise sensorial e mesa para classificação física de cafés.

O servidor do Incaper e gestor da Sala, Rodrigo Fernandes, conta que o espaço foi criado para que os cafeicultores da região possam conhecer melhor e aperfeiçoar a qualidade dos grãos que produzem, fortalecendo a atividade cafeeira, principal vetor da economia local.

Como parte dessa assistência, os produtores são orientados e incentivados a participarem de concursos de cafés especiais. Foi assim que o café de Alto Rio Novo alcançou destaque nacional neste ano, com o título de melhor conilon do Brasil.

“Esse primeiro ano da Sala foi brilhante. Cafeicultores assistidos por nós conseguiram excelentes resultados em concursos regionais, estaduais e no maior do País, o Coffee Of the Year (COY), que acontece anualmente na Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Emplacamos o campeão e o 5º lugar na categoria conilon. Como braço do Cecafes, vamos conseguir oferecer uma assistência ainda mais qualificada aos produtores do noroeste capixaba”, frisa Fernandes.

Para o produtor Wagner Gomes Lopes, vencedor do COY 2023, o apoio da equipe do Incaper foi determinante para a conquista.

“Nossas amostras foram avaliadas e degustadas para a gente ter uma noção de como estava o nível do nosso café. Isso foi muito motivador, porque os primeiros testes já indicaram frutas com muito sabor e com qualidade superior. Além desse apoio técnico, fomos muito incentivados a participar dos concursos. Graças a isso, nos inscrevemos na SIC, conseguindo o prêmio de melhor conilon do Brasil”, lembra.

Cecafes em expansão: regionalização da assistência

A estruturação da unidade de referência de Alto Rio Novo faz parte da estratégia de regionalização das ações de apoio à produção e obtenção de cafés especiais, que são realizadas pelo Cecafes desde 2020, na Fazenda Experimental do Incaper em Venda Nova do Imigrante.

“Regionalizando e descentralizando essa assistência, vamos facilitar o acesso aos serviços e ampliaremos o número de cafeicultores atendidos. É uma ação estratégica para impulsionar e fortalecer ainda mais a produção de cafés especiais no Estado”, explica o diretor-presidente do Incaper, Franco Fiorot.

Serviço

Sala de Classificação e Degustação de Cafés Especiais de Alto Rio Novo

Endereço: Rua Paulo Martins, 67, Centro (Escritório Local do Incaper)

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h

Telefone: (27) 3746-1233

Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo (Cecafes)

Endereço: Fazenda Experimental do Incaper – BR-262, km 110 – Viçosinha – São João de Viçosa – Venda Nova do Imigrante

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h

Telefone: (28) 3546-6136



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Incaper

Felipe Ribeiro/Tatiana Caus

(27) 3636-9865 /(27) 98849-6999

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES