Normal ou bizarro? Homem polemiza ao dizer que divide cama com a mãe

No relato, que dividiu opiniões na internet, o homem contou que a namorada ficou horrorizada com a situação

O relato de um homem que contou que dorme na mesma cama que a mãe quando ela o visita dividiu opiniões na internet. Uma pessoa, em especial, não gostou nem um pouco da notícia: a namorada dele.

Em depoimento publicado no Reddit, o homem explicou que, ao dizer para a namorada que dormia na mesma cama que a mãe quando ela o visitava, gerou desconforto na amada.

Além de ficar chateada, ela chegou a criticar a relação mãe-filho. Horrorizada com o fato, a namorada perguntou se ele planejava fazer sexo com a mãe.

Como resposta, o homem disse que eles eram uma “família muito unida” e, quando necessário, ele também dividia a cama com a irmã. “Prefiro dormir na minha cama do que dormir no sofá ou chutar minha mãe no sofá”.

Nas redes sociais

Nos comentários, o relato dividiu opiniões. Alguns usuários ficaram do lado do homem e avaliaram que a namorada estava reagindo exageradamente à situação. Um escreveu: “É um sinal de alerta, ela não consegue compreender que as pessoas podem compartilhar a cama e não serem sexuais”.

Por outro lado, outros internautas concordaram com a namorada e disseram que achavam estranho dividir a cama com um dos pais ou parente do sexo oposto. “Sou mulher e dividiria a cama com minha mãe se fosse necessário, mas não com meu pai”, comentou uma pessoa.