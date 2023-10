Nono voo com 209 passageiros e 9 pets decola de Israel rumo ao Brasil

Reprodução: Flickr Aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB)

O nono voo da Operação Voltando em Paz, a aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou de Tel Aviv, Israel, às 17h25 (horário local) deste domingo (22), com 209 passageiros e 9 pets. A previsão de pouso é para as 4h desta segunda-feira (23), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Até o momento, são 1.201 brasileiros e 44 animais domésticos resgatados de Israel desde o início do conflito com o grupo extremista Hamas .

De acordo com o governo brasileiro, os passageiros que têm como destino final o Galeão vão desembarcar no Terminal 2. Os demais serão encaminhados para o Salão Nobre do aeroporto.

Segundo o Planalto, as missões continuarão até que todos os 2,7 mil brasileiros que pediram para regressar ao país sejam repatriados. A previsão do Itamaraty é de que haja cerca de 15 voos no total. “Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, disse o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer..

Ainda, na região do conflito, a aeronave presidencial brasileira que estava em Roma desde o dia 13 de outubro e pousou no Aeroporto de Al-Arish, no Egito na quarta-feira (18) , aguarda os 26 brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Eles esperam por autorização para atravessar a fronteira em segurança e retornar ao Brasil.

O avião VC-2 levou uma ajuda humanitária do Brasil a região do conflito. Na bagagem, 40 purificadores de água e kits de medicamentos e insumos de saúde foram enviados para a população de Gaza. A aeronave aguarda os brasileiros agora em Cairo, capital do Egito.

Fonte: Nacional