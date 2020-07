Noivos fogem da Covid-19 e se casam em montanha: “Nos sentimos livres”

Nem mesmo a pandemia foi capaz de impedir o casamento da psiquiatra Monifa Seawell com o amor da sua vida, o americano Wyatt Jefferies. As fotos desse dia tão especial acaram viralizando no Twitter e não é para menos, a médica se casou no topo de uma montanha e os registros são de tirar o fôlego.

Reprodução/Sheena Shahanigan Casamento de Monifa Seawell





A médica compartilhou as fotos nas redes sociais e escreveu o seguinte: “Sou eu e meu marido no dia do nosso casamento em uma montanha a 12 mil pés acima do nível do mar fugindo de uma pandemia e, sim, nós caminhamos até essa montanha às 4 da manhã em um clima de -1ºC com nossas roupas de casamento e fomos nós mesmo que nos casamos”.

Para encarar a escalada e o frio, Monifa usou meias grossas por debaixo do vestido de noiva e botas com isolamento térmico. Ela e o atual marido também usaram um casaco que foi comprado na primeira vez que passaram férias juntos em Chicago, no ano de 2018. “O fato de eu usá-lo no dia do meu casamento foi muito especial e significativo para mim”, contou a noiva ao ‘Women’s Health’.

A aventura de casar em no topo de uma montanha também ajudou a enfrentar os desafios. “Acho que fui capaz de me sentir confortável no frio porque estava cheia de adrenalina e estava feliz por me casar com meu melhor amigo no local mais bonito que eu já vi!”. O casamento aconteceu no Colorado, região dos Estados Unidos em que não é preciso um juiz ou testemunhas para casar.

“Casar-se no topo de uma montanha, cercado por flores silvestres e vistas deslumbrantes, realmente ressoou conosco e com o nosso amor ao ar livre. Também somos um casal aventureiro e adoramos assumir novos desafios e criar novas memórias”, comentou a médica.

O plano inicial era fazer um pequeno casamento tradicional, mas com a Covid-19 tudo teve que mudar. Os recém-casados ​​decidiram casar no topo de uma montanha porque, segundo Monifa, escolher fazer algo não-tradicional deu a eles um “incrível senso de liberdade”.

“Muita da nossa experiência como negros neste país é de nos sentirmos confinados e marginalizados. Queríamos começar nossas vidas juntas, elevadas de todo o barulho, com o entendimento de que só queríamos ir mais alto em nossas vidas a partir desse ponto”, declarou a noiva. “Naquela montanha, casando-se sem um juiz ou testemunhas, parecia a coisa mais livre, louca, negra e revolucionária que poderíamos fazer. E estávamos certos… quando chegamos ao topo da montanha, nos sentimos tão livre”.