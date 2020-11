Noivo acaba com festa de casamento ao acertar chute na cara da noiva

Vitória Fernandes Saiba como o Sol em Sagitário influencia o seu signo

O astro-rei fica um mês em cada signo e demora um ano para dar a volta completa no Zodíaco. Desde o dia 21 de novembro de 2020, o Sol passou a se movimentar no signo de Sagitário e permanecerá nessa posição até o dia 20 de dezembro.

Otimismo, generosidade, autoconfiança, entusiasmo e espírito de aventura são qualidades que vão se destacar nas próximas semanas. As pessoas estarão mais extrovertidas, animadas e os relacionamentos vão ganhar mais espontaneidade, embora o lado impetuoso e franco também possa aumentar e provocar algumas saias justas nesta época.

Contatos com pessoas distantes, cursos online, estudos, intercâmbios, esportes, comércio de artigos religiosos , turísticos e importados devem se destacar mais enquanto o astro-rei estiver circulando pelo 9º signo do Zodíaco. Então, confira os recados e as dicas que o Sol sagitariano revela para você nesta fase.

Áries – 21/3 a 20/4

Independência, ousadia, coragem e outras características que têm tudo a ver com você estarão em evidência nas próximas semanas. Tudo porque o Sol brilha em Sagitário, seu signo irmão e que pertence ao mesmo elemento que o seu, o Fogo. Aproveite a injeção de ânimo que o astro-rei vai te mandar para espantar a rotina, enriquecer sua visão de mundo, ter outras experiências e buscar novos interesses. No amor, há grandes chances de conhecer alguém especial, sobretudo ao entrar em contato com pessoas distantes e de outros lugares.

Touro – 21/4 a 20/5

Com a visita do Sol ao setor do Zodíaco que simboliza transformação, seu signo será convocado a sair da zona de conforto, repensar o que não anda bem na vida e rever algumas posturas. Aproveite o momento para fazer um balanço das suas necessidades, avalie o que tem mais importância e foque no que merece atenção especial. Assuntos ligados a dinheiro, que sempre concentram seu interesse, podem exigir negociações, decisões mais firmes e muita cautela. A paixão vai ferver e sua sensualidade estará irresistível.

Gêmeos – 21/5 a 20/6

O Sol em Sagitário chega para agitar a sua vida, animar seu astral e seu lado bem-humorado. Além de reforçar o jeito sociável do seu signo, o astro-rei destacará o convívio com as pessoas à sua volta e promete intensificar seus compromissos nesta época. Alegria, espontaneidade e uma dose extra de franqueza devem pontuar seus contatos e relacionamentos. Se você está livre e sonha em encontrar sua alma-gêmea, saiba que não vai faltar oportunidade para começar um lance mais duradouro. Namoro firme pode estar a caminho.

Câncer – 21/6 a 21/7

As energias do Sol sagitariano vão influenciar sua saúde, levantar sua vitalidade e te darão mais pique para tudo. O período é excelente para espantar a preguiça, modificar alguns hábitos e melhorar sua qualidade de vida. Valerá a pena cuidar com mais carinho do seu corpo e começar a se movimentar mais, só não pode e não deve incorrer em excessos, pois serão os maiores riscos deste período. Nos assuntos sentimentais, encontros com alguém que vê sempre podem reservar emoções, ganhar importância e espaço em seu coração.

Leão – 22/7 a 22/8

O melhor período do ano começa agora para você que recebe as vibrações generosas do Sol em seu paraíso astral. Prepare-se para viver uma temporada especial na paixão e dias gloriosos na paquera. Seu carisma estará imbatível e você poderá atrair amores num piscar de olhos. A sorte também vai te fazer companhia durante as próximas semanas, então, se você gosta de fazer uma fezinha, não pense duas vezes para arriscar seus palpites – eles podem ser certeiros e render uma graninha, valeu?

Virgem – 23/8 a 22/9

A partir de agora, você vai contar com as bênçãos do Sol em sua 4ª Casa, o que significa uma poderosa concentração de energias em torno dos seus interesses familiares. O convívio com os parentes ficará mais solto, animado e seu comportamento estará bem mais caloroso com as pessoas próximas. Poderá resolver questões pendentes e preocupações antigas que andam tirando o seu sono. No amor, o romance deverá proporcionar mais acolhimento e não vai faltar disposição para curtir os momentos mais íntimos com o love.

Libra – 23/9 a 22/10

O lado alegre, versátil e sociável do seu signo vai ficar mais forte com a presença iluminada do Sol em Sagitário. O astro promete dias movimentados e muita agitação em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Como você estará em destaque e vai chamar atenção, vai ganhar muitos likes e poderá triplicar sua lista de amizades nas redes sociais. Também há tendência de falar pelos cotovelos e atrair muita paquera nesta época. Não descarte uma paixão repentina, dessas que brotam já no primeiro encontro. O coração libriano pode disparar!

Escorpião – 23/10 a 21/11

Para alguém como você, que gosta de ter controle total da sua vida e dos seus interesses, as energias do Sol virão de encomenda. O astro incentivará seu signo a cuidar dos assuntos materiais e vai mandar a maior força para você incrementar seus recursos financeiros. Ele dará impulso para ideias lucrativas e avisa que há chance de encontrar boas alternativas para reforçar sua renda neste final de ano. Nas relações pessoais, seu apego ficará mais intenso e convém ter cautela com acessos de possessividade. Lembre-se de que a pessoa amada não é propriedade sua!

Sagitário – 22/11 a 21/12

Com a andança anual do Sol em seu signo, a vitalidade sagitariana volta à ativa com força total e a alegria vai reinar em seu dia a dia. Livre das influências do astro-rei em sua 12ª Casa, agora você pode curtir os melhores momentos da vida sem se preocupar tanto com o que não pode controlar: as encanações e incertezas serão águas passadas. Novos ventos vão soprar em sua direção e você vai contagiar as pessoas com o otimismo que lhe é peculiar. Seu jeito estará mais aventureiro, espirituoso e brincalhão, o que pode render muita paquera e conquistas no amor.

Capricórnio – 22/12 a 20/1

Seu signo é um dos mais realistas do Zodíaco e fazer drama não é a sua praia, mas você pode enfrentar desafios neste período e dar uma dimensão maior aos problemas. Enquanto o Sol infernizar o seu astral, pode sentir vontade de se afastar dos outros, chutar o balde ou reclamar mais da vida. Tenha cautela para não exagerar nas lamentações e procure não dar espaço para as incertezas. Na paixão, evite se distanciar do seu par: equilibre-se e conte com o apoio de quem ama.

Aquário – 21/1 a 19/2

A natureza idealista e sociável do seu signo vai estar no auge nesta fase. O Sol sagitariano vai fortalecer suas esperanças, inspirar seus sonhos e também iluminará os seus contatos. Com sua popularidade em destaque, os pedidos de amizade nas redes sociais vão aumentar. Você terá muitas oportunidades para conhecer gente interessante e poderá começar relações gratificantes. Se não tem um amor, poderá nutrir sentimentos mais intensos por alguém que faz parte do seu convívio e que você já admira.

Peixes – 20/2 a 20/3

Apesar de não pertencer a um signo ganancioso, você poderá se voltar mais para as suas ambições neste período e valorizar as oportunidades de sucesso. Como vai confiar mais em seu taco, poderá ter atitudes mais arrojadas, tomar iniciativas e dar passos largos em direção às suas metas, o que deve ampliar as suas chances de sobressair profissionalmente. Como terá mais visibilidade, vai despertar a admiração alheia e atrairá paquera com muita facilidade. Alguém de destaque pode se interessar por você e se declarar.

Texto: Vitória Fernandes

