Noiva no Civil oferece vestidos pra casar com preços acessíveis

Noiva no Civil oferece vestidos de R$ 100 a R$ 460

Em maio de 2020, no ápice chegada da Covid-19 no Brasil, Vanessa Lucian precisou ir ao cartório da cidade em que mora para resolver a documentação do seu apartamento. Quando chegou no local, viu uma grande fila para os casamentos e notou que as noivas estavam se casando de calça.

“Fiquei incomodada com aquilo e resolvi perguntar para algumas por que estavam em um momento tão esperado por elas usando calças. Foi então que muitas responderam: ‘É muito caro um vestido de noiva, mesmo que para o cartório’, relembra.

Vanessa Lucian, fundadora da rede Noiva no Civil

Vanessa voltou para casa com aquela cena na cabeça: “Porque não criar uma loja com vestidos bom, bonitos e baratos?”. Foi então que, com os R$ 800 que tinha na conta, buscou fornecedores e comprou os primeiros vestidos brancos, dando início a sua empreitada: a Noiva no Civil.

“Publiquei no meu Instagram e mulheres começaram a me chamar. Quando vi, já tinha vendido todos os vestidos, comprei mais e comecei a entregar com meu carro. Cresceu mais ainda e, com um mês, tive que alugar uma sala”, conta.

A empreendedora de 24 anos já tem três lojas físicas, a primeira em Santo André, no ABC Paulista, e outras duas em Osasco e Campinas e 40 funcionários. A meta dela é conquistar o Brasil inteiro. “Comecei com R$ 800, na sala da minha casa, em plena pandemia. Hoje tenho um e-commerce, uma rede social com mais de 200 mil seguidores, duas lojas e um sonho de ter 22 daqui a cinco anos”, revela.

A ideia de Vanessa ao criar a Noiva no Civil aliou dois desejos: o de empreender e o de mudar a vida de pessoas. “Eu sempre quis empreender com propósito de mudar a realidade das pessoas, e o vestido de noiva é um sonho para muitas mulheres”, explica a empresária.

Não é incomum se deparar com noivas emocionadas e famílias inteiras nas lojas, vivendo o momento único do casamento. “Busquei oferecer tudo para o casamento civil: o vestido, o buquê, a coroa. Muitos casais acabam se unindo somente no civil, para depois pensar no religioso. Então esse momento tem que ser especial”, diz Vanessa.

Noiva no Civil tem vestidos para todos os tamanhos

A empresária mergulhou de cabeça no mundo das noivas. Estuda o mercado, busca referências e tendências, faz pesquisa com as suas consumidoras. Hoje, ela também desenha vestidos para sua marca.

“Eu busco oferecer qualidade e bom preço. Hoje tenho costureiras próprias, batalho o preço dos tecidos, consigo fazer modelos mais elaborados. Tudo isso com estudo e dedicação. Noivas virou o meu universo e sou apaixonada por ele”, conclui.

Hoje, a rede Noiva no Civil oferece vestidos de R$ 100 a R$ 460, além da linha exclusiva de vestidos com perfil luxo, com preços de R$ 800 a R$ 2 mil.

