Noiva de Whindersson desabafa sobre morte do filho: “Você nunca supera”

Reprodução/Instagram Noiva de Whindersson Nunes desabafa após morte do filho





Maria Lina, noiva do humorista Whindersson Nunes, usou os stories do Instagram na noite desta terça-feira (3) para desabafar sobre a saudade que sente do filho João Miguel , que faleceu dois dias após o parto.

A estudante respondeu alguns seguidores sobre o momento delicado que está passando. “Acho que quando você perde um filho ou uma pessoa que você ama muito você nunca supera. Todos os dias são dias para você superar, porque a saudade nunca vai embora”, desabafou emocionada.





Maria Lina explicou que está encontrando apoio em familiares. “Tenho meus momentos. Tem momentos em que estou melhor, outros em que estou mais no fundo do poço. Gosto de ficar perto da minha família e me agarrar muito em Deus porque é ele quem dá força”, completou.

A noiva de Whindersson agradeceu o carinho que recebe dos fãs do casal e assumiu que desconsidera os ataques e críticas que recebe.