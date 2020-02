Noiva de Luan Santana publica foto com casaco de pele animal e recebe críticas

Amiga da cantora Manu Gavassi, Bruna Marquezine se tornou uma telespectadora assídua do “BBB 20”. A atriz não esconde sua torcida por Manu e sempre comenta sobre a atração no Twitter. Depois do Jogo da Discórdia, que aconteceu na noite de segunda-feira (10), ela resolveu criticar um comentário feito pelo apresentador Tiago Leifert .

Na brincadeira, os participantes tinham que escolher duas pessoas que eles gostariam de ver na final do programa com eles. Manu Gavassi surpreendeu ao escolheu Daniel e Ivy, que participaram da Casa de Vidro, e justificou a escolha dizendo: “Eles trouxeram a notícia que eu tenho um namorado agora”.

Para provocar, o apresentador disse: “Mas você sabe que não era seu namorado lá, era um cara qualquer, era mentira, era uma outra pessoa, não era o mesmo cara do Instagram”. O tal cara do Instagram é Igor Carvalho, que foi até a Casa de Vidro dizer que aceitava o pedido de namoro da cantora. Manu disse que não acreditava no que Tiago estava dizendo.

Após essa situação, uma seguidora comentou: “Manu tomou uma baita de uma rasteira hoje e o que ela tá fazendo? Dando concelhos pra Rafa, ‘véi’ eu amo muito ela eu quero muito ela na final. MANU EU TE ESCOLHO”.

Eu amei como ela não se abalou com nada disso, nem com o comentário infeliz do Tiago dizendo que não era o Igor (isso podia machucar ela) e tô com orgulho do tanto que ela está sendo sábia, segura e fiel aos princípios dela. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) February 11, 2020





Foi então que Bruna Marquezine respondeu: “Eu amei como ela não se abalou com nada disso, nem com o comentário infeliz do Tiago dizendo que não era o Igor (isso podia machucar ela) e tô com orgulho do tanto que ela está sendo sábia, segura e fiel aos princípios dela”.