Noite de apreensões em Vitória

Na noite dessa terça-feira (09), policiais militares do 1º Batalhão realizaram importantes apreensões no município de Vitória.

No bairro Redenção, durante Patrulhamento Tático Motorizado, os policiais realizaram a prisão de um indivíduo com quem foram localizadas 160 buchas de maconha ,17 pinos de cocaína, 71 papelotes de cocaína e 10 pedras de crack. Já no bairro Resistência, a mesma equipe policial apreendeu 207 buchas de maconha, 103 pedras de crack, 32 pinos de cocaína e 10 frascos de “loló”.

Em outra operação realizada no Bairro da Penha, a equipe da Força Tática/K9, com apoio imprescindível do cão Alpha, localizou seis balanças de precisão, 02 rádios comunicadores, 73 pinos crack, 12 pedras de crack e 54 comprimidos de ecstasy.

No bairro Cruzamento, as equipes policiais realizaram diversas abordagens a indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes local, sendo realizada a apreensão de um deles, em virtude da existência de um mandado de busca e apreensão contra ele.

Por fim, no bairro Santo Antônio e Grande Vitória, os militares de serviço apreenderam 18 pinos de cocaína, 25 pinos de crack, 51 buchas de maconha e recuperaram uma motocicleta furtada.

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES