Noite da cultura tem dança, música e homenagens

Com a entrega da Medalha Hermógenes Lima da Fonseca para 30 homenageados, a Comissão de Cultura e Comunicação Social da Ales realizou sessão solene na noite de segunda-feira (30), alusiva ao Dia Nacional da Cultura (5 de novembro). Apresentações culturais deram o tom ao evento.

Logo na abertura, apresentaram-se a Banda de Congo Amores da Lua e a Orquestra de Violões Música na Rede, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Depois foi a vez do dançarino, coreógrafo, educador social, artista performático e acrobata Rodrigo Santos. Antes da entrega das honrarias, houve apresentações de Jhon Conceito (cultura Slam), Guilherme Sabino e a drag Samantha Brocks. E no encerramento, shows com os cantores Carlos Papel e Dennise Pontes.

No evento, houve o lançamento do Portal Patrimônio Capixaba, um espaço de referência on-line para quem busca conhecer e se aprofundar sobre o patrimônio material e imaterial, os sítios históricos e as manifestações culturais do Espírito Santo. A página disponibiliza cerca de 1.000 imagens, mais de 300 vídeos, 350 textos e outros materiais que podem ser utilizados em salas de aula, pesquisas, entre outros usos.

A presidente da Comissão de Cultura e Comunicação Social, deputada Iriny Lopes (PT), destacou o Dia Nacional da Cultura como a principal data no calendário local e nacional.

Depois de seis anos temos de volta o Ministério da Cultura, que foi desmontado em 2019, ficando em situação de calamidade cultural após o governo anterior. o que está sendo feito agora pelo presidente Lula para reorganizar o ministério e a cultura, para que os recursos das leis de incentivo cheguem aos artistas e que haja desconcentração de recursos por todas as cidades e todos os estados”. Em nome dos homenageados falou a escritora Maria Filina Salles Sá de Miranda.

Dia da Cultura

O Dia Nacional da Cultura é celebrado em 5 de novembro, em homenagem ao nascimento, em 1849, de Ruy Barbosa. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, Ruy Barbosa destacou-se na área política e cultural.

Criada pela Resolução 2.749/2009, a Medalha Hermógenes Lima Fonseca destina-se a personalidades ou entidades da sociedade civil organizada que valorizam o folclore e a cultura popular capixaba.

Homenageados

Adriano Monteiro (Cinema – Vila Velha) Alvimar Guimarães (Música – Vitória) Anderson Bardot (Cinema – Vila Velha) Antônio Pinto de Moura (Folia de Reis – Afonso Cláudio) Carlos Papel (Música – Vitória) Chica Chiclete – Francisco Spalla (Arte drag – Vitória) Cia. Augusta de Teatro Musical (Teatro – Vitória) Cláudio Vereza (Político – Vila Velha) Dennise Pontes (Música – Vitória) Deny Gomes (Literatura – Vitória) Dona Gessi (Mestra Quilombola – Conceição da Barra) Edileuza Penha de Souza (Historiadora – Brasília) Glecy Coutinho (Professora e comunicadora – Vitória) Helena Maria Ferreira Luiz Artista (Jornalista – Vitória) Irineu Ribeiro (Artes Plásticas – Vitória) Jaceguay Lins (In memoriam) – Regente Vitória Jhon Conceito (Slam – Vitória) Joana Angélica Pinto dos Santos Clementino (Parteira – Divino de São Lourenço) Joelma Consuelo Fonseca e Silva (Turismóloga – Iúna) Jocelino da Silveira Quiezza (Liderança indígena e professor – Aracruz) José Roberto da Silva (Boi Pintadinho – Muqui) Luciene Carla (professora e historiadora – Cachoeiro de Itapemirim) Olney Braga (Literatura – Colatina) Pandora da Luz (Hip hop – Vitória) Paulo de Paula (Teatro – Vila Velha) Regina Ruschi (Rendeira – Vila Velha) Maria Filina Salles Sá de Miranda (Literatura – Vitória) Simone Leal (Gastronomia – Vitória) Valdecir Berger (Cultura pomerana – Vila Pavão) Waldo Mota (Literatura – Vitória)



Fonte: POLÍTICA ES