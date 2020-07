Noite com veículo adulterado apreendido, apreensão de drogas e prisão por furto

.

A atual pandemia de repercussão mundial também produziu efeitos indesejados na execução dos cursos e andamento dos concursos da Polícia Militar. Desde o dia 17 de março o Curso de Habilitação de Sargentos teve as aulas presenciais suspensas por medida sanitária preventiva, sendo mantido o andamento das disciplinas EAD. São 353 alunos sargentos que retornaram às atividades operacionais reforçando o policiamento e as ações de fiscalização contra a Covid-19.

Em reunião ocorrida na tarde desta quinta-feira (23.07), no Gabinete do Comando Geral da PMES, houve o anúncio da retomada do Curso de Habilitação de Sargentos com 07 disciplinas EAD, com data prevista a partir do dia 10 de agosto.

Participaram o Coronel Douglas Caus, o Coronel Marcio Celante e o Coronel Martineli, tendo o Comandante-Geral em suas palavras salientado que “O CHS terá sua continuidade na modalidade de Ensino à Distância e contará com 07 disciplinas que serão ministradas via ambiente virtual, com material didático de qualidade preparado pela competente Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) e o nosso qualificado corpo docente. O planejamento prevê o encerramento dessas atividades ao final de Setembro quando restarão cerca de 20% da carga horária para a efetiva conclusão do curso”.

Mais vagas para Oficiais e Soldados

Outra boa notícia para a Instituição é o andamento do Concurso de Oficiais Combatentes e Soldados Combatentes que também será continuado, e com um ingrediente importante, a autorização do Governo do Estado no aumento de vagas. Assim sendo, serão chamados 80 aprovados para o Curso de Formação de Oficiais, isso para dois momentos, 40 para o ano de 2020 e 40 para o ano de 2021.

Sobre o ingresso no Curso de Formação de Soldados, também haverá um significativo aumento, sendo 325 vagas para 2020 e 325 vagas para o ano de 2021. Ressalta ainda o Comandante Geral que “Somos gratos pelo esforço despendido pelo Governo do Estado em proporcionar a melhoria do serviço prestado ao povo capixaba com a complementação do efetivo policial para nossa Corporação”.

Na mesma reunião, foi anunciado pelo Comandante Geral a retomada do concurso de Oficiais Médicos e do Quadro de Soldado Músico.

O aumento do número de vagas do CFO e CFSd será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (24.07).