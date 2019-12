No trânsito em “Amor de Mãe”, Vitória entra em trabalho de parto

A semana do Natal começará com fortes emoções em “Amor de Mãe”. Isso porque Vitória (Taís Araújo), terá uma grande surpresa em pleno trânsito.

No capítulo de ” Amor de Mãe ” desta segunda-feira (23), a advogada começará a sentir as dores do parto ainda no carro, parada no trânsito. Então, ela constatará que sua bolsa estourou e pedirá a ajuda de Sandro (Humberto Carrão), seu motorista.

A menina, que se chamará Sofia, nascerá bem e as duas serão levadas para o hospital após o parto. Davi (Vladimir Brichta) visitará Vitória e a filha, e ficará encantado com a força da advogada em ” Amor de Mãe “.