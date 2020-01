“No telejornalismo conheci o mel e o fel”, avalia Dony de Nuccio, ex-Globo

A coluna de Fábia Oliveira descobriu mais um participante do ‘Big Brother Brasil 20’. O youtuber João Lucas Cunha, mais conhecido como Johnny Goiaba , vai estar no reality, da Globo . Informações do O Dia .

O rapaz é de Brasília e seu canal de humor, intitulado ‘Meu Nome é Johnny’, tem 965 mil inscritos. A descrição dele no Youtube é: “ator de quintal, dublê de quedas, vocalista de chuveiro, modelo masculino do canal do boi, incrivelmente atraente, sensual e magnífico”. Os famosos vão ser confinados na próxima segunda-feira. O ” Big Brother Brasil ” começa na terça-feira (21).

Outro nome revelado pela coluna foi o do surfista de ondas grandes Lucas Chumbo. Mais cedo também foram divulgados alguns spoilers da nova edição do ” Big Brother Brasil “.