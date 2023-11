No Sextoy Day, mulheres revelam suas preferências em vibradores

Divulgação/Pantynova O Sextoy Day é celebrado em 4 de novembro

No Dia do Sextoy, celebrado em 04 de novembro, a indústria de produtos eróticos do Brasil está em efervescência, e os números revelam uma transformação notável nas preferências das consumidoras. A pesquisa mais recente do Portal Mercado Erótico – Mapa do Brasil Erótico – mostrou que os vibradores conquistaram o pódio na preferência dos consumidores, representando impressionantes 24,8% das vendas, deixando para trás os produtos mais discretos, como géis e cremes sensuais.

Mas o que torna esse movimento ainda mais fascinante é das mulheres brasileiras pelo autoconhecimento e o prazer, independentemente de sua situação amorosa. Hoje, lançamos luz sobre quais vibradores estão liderando essa revolução no prazer através de um levantamento recente – outubro 2023 – junto as maiores marcas de produtos eróticos.

Sugador de Clitóris: A Jornada ao Orgasmo Feminino

Destacando-se nessa pesquisa, encontramos o famoso “Sugador de Clitóris”, uma inovação com a tecnologia Air Pulse que oscila entre a pressão do ar ao redor do clitóris, oferecendo uma experiência única de leve sucção e estimulação. Esse caminho infalível para o orgasmo feminino tem origens curiosas, nascendo da mente de um inventor que ousou adaptar uma simples bomba de aquário para proporcionar um prazer singular a suaesposa.

Modelos Discretos: Prazer no Seu Alcance

No segundo lugar, temos os modelos discretos, que adotam aforma de golfinhos, pinguins, dinossauros e rosas. Projetados para acariciar a região genital feminina, esses vibradores oferecem diferentes modos de vibração, textura aveludada e, em alguns casos, até mesmo uma penetração breve, mas profundamente excitante. Esses modelos são os favoritos das mulheres que desejam explorar seu autoconhecimento e autoprazer.

Bullet e Vibrador Rabbit: Clássicos que Continuam Encantando

Dois modelos clássicos que continuam a conquistar o coração das mulheres são o bullet e o vibrador rabbit. O bullet, pequeno e poderoso, é discreto o suficiente para ser transportado na bolsa, tornando-se a escolha versátil para o prazer solitário ou compartilhado. O vibrador rabbit, eternizado pela icônica série “Sex and the City,” oferece uma dupla função ao estimular o clitóris e proporcionar uma penetração mais profunda.

A Nova Tendência: Modelos “Vai e Vem”

Emergindo como a tendência do momento, temos os vibradores “vai e vem,” que proporcionam uma penetração vigorosa e estimulante, com uma variedade de níveis de vibração, pulsação e onda. O nome do movimento do vibrador é thrusting, empurrando na tradução literal, mas o vai e vem é nítido quando o dispositivo está em funcionamento e com o menor esforço traz uma sensação incrível durante a penetração.

Alguns vibradores de última geração, já disponíveis no Brasil, incorporam tecnologia de ponta. Alguns deles são controlados remotamente por Wi-Fi, respondem a comandos de voz, interagem com música e até apresentam recursos de inteligência artificial, enriquecendo a experiência de prazer. No entanto, o alcance desses produtos ainda não é expressivo devido, em grande parte, aos preços mais elevados que exigem para aquisição.

Como nasceu o Sextoy Day Brasil

Em 2021, Paula Aguiar, sexpert business e co-fundundadora do Portal Mercadoerotico.org, lançou a ideia e muitos empreendedores abraçaram: “importar” o Sextoy Day para o Brasil em uma campanha divertida nas redes sociais. Em 2022 durante o dia do Sextoy foram distribuídos gratuitamente mais de 10 mil vibradores do modelo Golfinho.

O Dia do Sextoy é a ocasião perfeita para celebrar a evolução do mercado de produtos eróticos no Brasil e a crescente liberdade das mulheres em explorar e desfrutar de sua sexualidade de forma independente. O levantamento do Portal Mercado Erótico destaca a jornada única e individual em busca do prazer, em que os vibradores se tornaram aliados essenciais.

