No Rio, Vasco empata sem gols com Grêmio

Na tarde deste domingo (23), o Vasco ficou no 0 a 0 com o Grêmio em São Januário. Com esse resultado, a equipe carioca desperdiçou a chance de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o time de São Januário ocupa a segunda posição da classificação, com 10 pontos em quatro jogos. Assim, o líder, no fechamento da rodada, é o Inter. Os gaúchos somam 12 pontos em cinco jogos. Esse foi o quarto empato seguido do Grêmio, que tem sete pontos em oitavo lugar.

O cruzmaltino chegou nesse confronto com 100% de aproveitamento, mas não conseguiu fazer um bom jogo. A etapa inicial teve um tênue domínio dos gaúchos. Jean Pyerre conseguiu liderar a equipe tricolor, que chegou perto do gol com Alisson e Orejuela. Após o intervalo, o Vasco voltou um pouco melhor, mas não chegou nem perto da atuação do meio da semana contra o Ceará, quando marcou três gols nos últimos 45 minutos.

Cano teve boa chance depois que o goleiro gremista Paulo Victor saiu mal, mas o artilheiro argentino chutou por cima. O atacante Vinícius fez bela jogada e chutou de curva de fora da área, mas o goleiro do Grêmio apareceu bem e evitou o gol. Depois disso, os dois times pouco fizeram e o placar ficou fechado em São Januário: 0 a 0.

Palmeiras bate Santos

A tarde deste domingo também teve clássico no Morumbi, que terminou com vitória de 2 a 1 do Palmeiras sobre o Santos.

VITÓRIA DO VERDÃO: ✅ Com gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula, vencemos o clássico na estreia da nossa nova camisa! Aqui tem #MantoPéQuente ??#AvantiPalestra #PALxSAN#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/z0g33jF1Oo — SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) August 23, 2020

Luiz Adriano, centroavante do Palmeiras, abriu o placar em cobrança de pênalti em um dos últimos lances da etapa inicial. A penalidade foi marcada após toque de mão de Alison, que estava na barreira em cobrança de falta de Bruno Henrique. O atacante Luiz Adriano bateu forte, e o goleiro santista João Paulo, que até foi na bola, não conseguiu evitar o gol.

Mas, logo no início da etapa final, o Santos conseguiu igualar o placar. Aos dois minutos, Sánchez cruzou na área, Jobson desviou de cabeça e Ramires mandou contra o próprio gol. 1 a 1.

Depois, o Palmeiras, que tinha uma leve superioridade, conseguiu marcar mais um. E foi um belo gol, mas que começou com um erro na saída de bola do Santos. Jobson tentou virar o jogo, mas deixou a bola no pé do meia Lucas Lima. Daí o lance seguiu para William e para Patrick de Paula, que pegou de primeira, de dentro da área, para fazer um golaço e definir a vitória do Verdão. 2 a 1. Com o resultado, o Palmeiras alcança os oito pontos, enquanto o Santos fica com sete.

Coritiba vence a primeira

Na tarde deste domingo, o Coritiba superou o Bragantino por 2 a 1, fora de casa, e conseguiu os primeiros três pontos nesta edição do Campeonato Brasileiro. Com a orientação do técnico interino Mozart, a vitória veio de virada após quatro derrotas seguidas. No estádio Nabi Abi Chedid, os donos da casa abriram o placar com Alerrandro. O Coritiba empatou na sequência com Sabino, em cobrança de pênalti. E, na etapa final, Robson virou o jogo para o Coxa.

