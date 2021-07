No Podcast do TJES, juiz conta como a videoconferência está revolucionando as audiências

Miguel Balazs, titular da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, explica como a ferramenta muda a vida dos profissionais e partes envolvidas.

Já está no ar o 44º episódio de Just Talk, o Podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Durante a pandemia, pessoas e empresas se reinventaram, buscando novos significados para suas atividades. E no Poder Judiciário isso não foi diferente. Novas ferramentas, em especial a videoconferência, foram experimentadas, e aos poucos estão revolucionando a prestação jurisdicional. Quem explica o assunto é o juiz Miguel Balazs, da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

“É inegável o avanço que tivemos durante a pandemia. Progredimos nesse sistema de videoconferência em 1 ano, o que demoraríamos de 10 a 15 anos para implementar, se não houvesse esta extrema necessidade causada pela pandemia. Não tenho dúvidas que a videoconferência é uma realidade que veio para ficar, já que beneficia a todos, o magistrado, a celeridade do processo, os advogados que não precisam se locomover e as partes, que podem ser ouvidas no conforto de seus lares”.

Segundo o juiz, a videoconferência permite que um advogado esteja às 13h na 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, e às 15h, fazendo uma sustentação oral no STJ, e às 16h junto a um TRT de qualquer região deste país, fazendo seu trabalho, sem a necessidade de se locomover e sem os gastos que adviriam para ele realizar todas essas viagens.

“Para o magistrado também é um ganho muito grande, pois antes, quando precisava ouvir uma testemunha fora da Comarca, encaminhava uma carta precatória a outro Juízo e, por muitas vezes, em outros estados, isso levava 2 ou 3 anos para se cumprir. Hoje, com a videoconferência, na mesma audiência ouço as testemunhas que estão na minha Comarca, também as que estão em qualquer lugar do Brasil, e até mesmo fora do país”.

Ao longo do episódio, o juiz ainda fala sobre as principais dificuldades enfrentadas na realização das audiências e como os desafios vem sendo contornados.

Ouça na íntegra o episódio: https://anchor.fm/tjesoficial/episodes/Videoconferncia-no-Judicirio-e144u7t

Leia a transcrição do Just Talk, episódio 44: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/just_talk_ep44.pdf

Vitória, 08 de julho de 2021

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Tais Valle | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br