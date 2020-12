No panteão dos modelos, Marlon Teixeira conclui curso de guarda-vidas

Reprodução/Instagram Marlon Teixeira

Conhecido como a “Gisele Bündchen de calças” por causa da performance rara no mercado masculino, Marlon Teixeira, da Way Model, rosto da nova fragrância da grife italiana Roberto Cavalli — Paradise Found — acaba de se formar em guarda-vidas, ao lado de outros vinte e dois alunos, em curso realizado em Itajaí, Santa Catarina, sua cidade natal.

A partir de agora, ele está capacitado para prestar socorro em qualquer meio aquático, atendimento pré-hospitalar, além de auxiliar em resgates com jet ski e helicóptero. Porém, isso não quer dizer um “adeus” do bonitão a editoriais, desfiles e campanhas, não. Pelo contrário! Segundo nos contou, a formatura foi a realização de um sonho pessoal.

“Com o passar do tempo, comecei a viajar mais e mais para surfar e modelar e fui vendo a importância de saber fazer um resgate aquático. Cresci no litoral e pretendo viver sempre perto do mar, então achei importante adquirir esse aprendizado. Foi lindo e recomendo a todos”, afirmou o rapaz, ranqueado “ícone da moda”, “mais sexy do mundo” e “Top 50” pelo prestigiado portal Models.com, a bíblia do planeta fashionista.