No maior abate da história da Suécia, caçadores matam 54 lobos

Jim and Jamie Dutcher / National Geographic Image Sales O lobo-cinzento é um dos grandes predadores do Hemisfério Norte, e quase foi extinto

Autoridades e conservacionistas suecos estão preocupados com o saldo de lobos que foram mortos durante o abate anual no país. Caçadores tiraram a vida de 54 lobos no maior e mais controverso abate de animais da Suécia até agora.

O governo de Estocolmo deu a autorização para o abate de 75 lobos em 2023, o dobro do ano passado.

“Os lobos são uma ameaça para aqueles de nós que vivem em áreas rurais”, disse Kjell-Arne Ottosson, deputado democrata-cristão e vice-presidente do comitê de meio ambiente e agricultura do parlamento. “Temos que administrar isso”. Temos que levar isto a sério”.

A autorização agrada os agricultores, que se sentem ameaçados pela espécie. Eles dizem que mais de 340 ovelhas foram mortas em 2021 por uma população de cerca de 460 lobos suecos.

“Este abate é absolutamente necessário para retardar o crescimento dos lobos”. A população de lobos da Suécia é a maior que tivemos nos tempos modernos”, disse Gunnar Glöersen, gerente de predadores da Associação Sueca de Caçadores, à emissora pública SVT.

Contudo, a escala do abate planejado para este ano alarmou os conservacionistas. “É trágico”, disse Daniel Ekblom, da Sociedade de Conservação da Natureza. “Pode ter conseqüências por muito tempo”.

Vale ressaltar que, em 12 anos, o governo sueco autorizou a caça de 203 lobos.

Os cientistas disseram que, para manter uma população saudável, sem risco de extinção das espécies, a população de lobos que circulam pela Suécia e Finlândia não deve ficar abaixo de 500.

Já a Agência de Proteção Ambiental da Suécia disse que pelo menos 300 são necessários para evitar a consanguinidade nociva.

O parlamento da Suécia foi contra os conservacionistas e votou, em 2021, para limitar a população de lobos em 270, enquanto a Associação Sueca de Caçadores quer ir ainda mais longe e baixar o limite para 150 animais.

O número de lobos caiu drasticamente na Suécia depois de 1789, quando foi aprovada uma lei de autorização de caça. Com isso, houve a dizimação das populações de cervos e alces, levando os lobos a caçar mais gado – e o Estado a pagar uma recompensa por cada lobo morto.

A população diminuiu à beira da extinção nos anos 60. A população voltou a crescer 20 anos depois.

A Comissão Européia abriu anteriormente um processo por infração contra a Suécia, advertindo que o abate anual vai contra à diretiva de habitats da UE, já que “a população de lobos não atingiu um nível que garanta sua conservação”.

“É surpreendente que a Suécia continue tomando estas decisões”, disse Marie Stegard Lind do grupo anti-caça Jaktkritikerna. “A comissão tem sido muito clara sobre sua opinião de que estas caçadas são, de fato, ilegais”, disse Lind à AFP.

O abate deste ano começou no início de janeiro e termina em 15 de fevereiro, embora várias autoridades regionais já o tenham cancelado, tendo atingido sua cota.

