No litoral paulista, Bolsonaro recebe desafetos de Doria

arrow-options Daniel Marenco/Agência O Globo Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está no Guarujá para cinco dias de descanso.

Em seu segundo dia de descanso no Guarujá, no litoral de São Paulo, o presidenteJair Bolsonaro deve interromper o recesso nesta sexta-feira (10) para participar da inauguração do pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Santos. O evento é o único compromisso previsto na agenda oficial.

Bolsonaro chegou ontem no Forte dos Andradas, no Guarujá,e deve ficar no litoral paulista até terça-feira (14) para descansar. Ele está acompanhado por sua filha mais nova, Laura, e sem a presença de sua esposa, Michelle.

O presidente está hospedado no hotel de trânsito do Fortedos Andradas, que é sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, do Exército. Na quinta, passou o dia na praia, sem compromissos oficiais.

Hoje, Bolsonaro deve ter como um de seus cicerones o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), que também deve participar da inauguração do pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Santos. O prefeito é desafeto político do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Folga

Apesar de ter vindo para o Guarujá para descansar, Bolsonaro deve ter pelo menos mais uma atividade oficial no litoral paulista. Ontem, durante uma live no Facebook, anunciou que deve visitar na segunda-feira (13) o Porto de Santos.

É a terceira vez que Bolsonaro se hospeda no hotel militar do Forte dos Andradas, no Guarujá. No ano passado, o presidente veio em abril, no feriado da Páscoa, e pilotou uma moto por cerca de meia hora, jantou em um clube da cidade e cumprimentou a população.

Em novembro, no feriado em comemoração à Proclamação da República, assistiu a uma partida de futebol entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, e tomou banho de mar em uma praia próxima à hospedaria do Exército, em meio a selfies com banhistas.

Um dos principais atrativos do Forte dos Andradas é uma praia privada, a de Monduba. A hospedaria militar tem campo de futebol, piscina, banheira de hidromassagem e suítes com vista para o mar. Dentro do complexo há moradias de militares.

No fim de 2019, Bolsonaro viajou para a Bahia, sem a presença da esposa, para descansar e passar o Réveillon na base naval de Aratu, mas retornou a Brasília antes do previsto. O presidente ficaria de 27 dedezembro até 5 de janeiro, mas antecipou a volta para o último dia do ano.

Michelle Bolsonaro passou por procedimentos cirúrgicos no dia 2 de janeiro, para trocar as próteses de silicone nos seios, corrigir uma hérnia umbilical e o afastamento de músculos do abdômen.