“No Limite”: Veja quem seriam os finalistas do reality show

Reprodução/Instagram André Marques no local das gravações de “No Limite

As gravações do “No Limite” já chegaram ao fim , mas o programa ainda tem mais de um mês pela frente até a grande final. O último episódio está previsto para acontecer ao vivo no dia 17 de agosto. Segundo o colunista Leo Dias, os dois finalistas serão Paula Amorim e Viegas, que vão competir pelo prêmio de R$ 500 mil.

Ao contrário do restante da temporada, a final deve ser ao vivo e o público que irá votar para decidir quem é o grande vencedor. Até o momento, o eliminado do programa era o participante mais votado pelo restante dos competidores, geralmente o com pior desempenhos nas provas.

A partir da noite desta terça-feira (6), uma mudança vai acontecer na dinâmica do “No Limite”. É o fim das tribos calango e carcará e os competidores vão disputar individualmente a permanência no reality. Jéssica, Carol, Kaysar, André, Elana, Paula, Zulu e Viegas seguem na competição.