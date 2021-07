‘No Limite’: Paula Amorim é a grande campeã com 66,77% dos votos

Reprodução Paula Amorim





A ex-BBB 18 Paula Amorim Barbosa é a grande campeã do reality “No Limite”, com 66,77% dos votos do público. A mineira venceu a disputa com Viegas na final realizada na noite desta terça-feira (20), ao vivo, e levou para casa R$ 500 mil.

Emocionada com a conquista, Paula Amorim agradeceu ao público e elogiou o concorrente Viegas, que recebeu 33,23% dos votos do público. “Queria poder abraçar todo mundo, pular, estou muito emocionada. Estava disputando com um gigante que é o Viegas. Quando você está em um duelo como esse e você ganha, a satisfação é muito grande. Estou muito feliz”, disse Paula Amorim já como campeã.









Paula Amorim foi a queridinha do público que comenta o programa da Globo nas redes sociais. Inicialmente na Tribo Carcará, Paula se mostrou estrategista e focada. Além disso, ela se destacou por debater o machismo dentro do jogo. No penúltimo episódio da competição, Paula venceu a prova da comida, que é considerada por muitos o ponto alto do reality de aventura.

Paula comemorou revelou que não pensou em desistir do reality nos momentos difíceis. “Nunca pensei em desistir. A chuva foi o momento mais difícil. Lá foi quando quesitonei se ia aguentar, mas não pensei em desistir”, disse a campeã do “No Limite”.

Fora do jogo, a mineira mostrou que levou o “No Limite” para a vida ao tatuar um carcará, símbolo da sua tribo, no corpo .