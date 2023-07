Pexels No Inverno não hidrate só a pele, seu cabelo também precisa de cuidado

No Inverno, a nossa pele fica mais ressecada, mas não é só ela que precisa de reforço nesta época, os nossos cabelos também. Luciana Passoni, médica especialista em cuidados com os cabelos e CEO da Passoni Clinic, alerta que é muito importante dar aos cabelos a mesma atenção que damos à pele. “Temos que partir do princípio que a composição e o funcionamento das células da pele e do couro cabeludo são muito semelhantes e os fatores que afetam a beleza da pele como o estresse, a poluição ou o envelhecimento são os mesmos que agridem os cabelos”, esclarece ela.

A indicação de haircare para o inverno é um grande conhecido da maioria das cacheadas e crespas: a umectação capilar. Mas fique tranquilo, segundo a médica, cabelos lisos a crespos e couros cabeludos secos a oleosos: todos podem realizar a umectação. Ela destaca as principais formas de aplicação: o pré-poo, antes do banho, e o uso noturno. “Mas atenção: na umectação noturna, use toucas de algodão, que é um tecido respirável, pois o plástico deixa a cabeça abafada e propicia o desenvolvimento de fungos, assim, quem tem problemas com a queda capilar deve evitar mais ainda esse material”, ressalta Luciana.

Esse cuidado, o “umectar”, que significa molhar ou hidratar, entra na etapa da nutrição do cronograma capilar. Segundo a especialista em cuidados com os cabelos, umectar os fios com óleos vegetais ajuda o cabelo a repor nutrientes que são perdidos diariamente, combatendo o ressecamento, o “frizz” e a aspereza. “Além de dar um brilho lindo ao cabelo, a umectação sela o fio, mantendo-o hidratado por mais tempo. Isso porque os óleos trazem de volta a umidade e os nutrientes, que penetram no córtex do cabelo e nutrem a partir de dentro com seus ácidos graxos e vitaminas que ajudam a reconstruir a superfície do fio e protegê-lo de danos adicionais e perda de umidade”, explica a médica.

Você pode realizar a umectação uma vez a cada 10 ou 15 dias. Para a escolha do óleo, Luciana Passoni recomenda produtos com óleo vegetal, pois são ricos em triglicerídeos, super nutritivos. Os destaques vão para o de Karité, Abacate e Argan.

Para aplicar, coloque algumas gotas de óleo nas mãos e aplique delicadamente sobre o comprimento e as pontas. É possível fazer o pré-poo , ao passar no cabelo seco antes da lavagem e aguardar agir por pelo menos 2 horas e depois, para retirar, fazer o processo “Umectar, Condicionar e Enxaguar”. Dessa forma, pegue um condicionador de textura leve e aplique-o em todo o cabelo e deixe agir de 20 a 30 minutos. Depois, é só enxaguar com bastante água. Outra opção é a umectação noturna para o óleo penetrar nos fios durante o sono. Pela manhã, basta lavar os fios usando o mesmo processo, “Umectar, Condicionar e Enxaguar”.

