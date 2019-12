NO FRIO? De lingerie vermelha, Geisy Arruda toma vinho na Rússia

Anitta vai passar a virada do ano cantando em Recife , mas essa escolha não partiu da própria e sim dos organizadores do Réveillon John John Rocks. Vamos explicar. A cantora seria a estrela da festa de Réveillon em Jericoacara , mas seu excesso de exigências fez a organização do evento repensar se valeria mesmo a pena.

Dizem que no ano anterior o show da cantora não fez tanto sucesso. Vários convidados que estiverem na apresentação classificaram o show como frio, desanimado e mal executado, até porque em dado momento da apresentação, Anitta colocou seus familiares e amigos em cima do palco e deixou o público pagante aparentemente de lado.

A coluna teve acesso a algumas das exigências que não estavam em contrato e a cantora teria feito para si e seus convidados, entre eles 10 quartos pra seus amigos e equipe no Hotel Essenzza, o mais luxuoso e caro de Jericoacoara. A diária a custar 40 mil reais para cada quarto nessa época do ano. Vale citar que com o ‘desconvite’, Anitta deixa de embolsar R$500 mil, que seria o cachê pago para apresentação.

Procurada, a empresa de Anitta apresentou outra versão. A Rodamoinho informou, por meio de nota, que o contratante do Réveillon de Jericoacoara não cumpriu com suas obrigações contratuais, estando inadimplente desde agosto com o cachê da cantora. Após inúmeras negociações registradas por email, a Rodamoinho decidiu, amparada pelo contrato, cancelar a participação da cantora no evento.

A Rodamoinho cumpre com todas as clausulas contratuais e jamais solicitou hospedagem para amigos – pois este não é um padrão de negócios da produtora. O formato do contrato assinado foi discutido e acordado entre as partes, e segue os mesmos moldes do assinado ano passado, onde a cantora se apresentou neste mesmo evento na noite de Réveillon – não havendo nenhuma solicitação extra.