No Estádio Antônio Accioly, Santos FC empata com o Atlético-GO

O Santos FC empatou por 0 a 0 diante do Atlético-GO, na tarde deste sábado (13), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O Peixe volta a campo na próxima quarta-feira (17), diante da Chapecoense, na Vila Belmiro, às 19h00.

O jogo

Devido a forte chuva que atingiu a cidade de Goiânia, o gramado foi prejudicado, e partida foi iniciada com cautela por parte das duas equipes.

A primeira etapa foi concentrada principalmente na região do meio campo, com poucas chances de gols criadas.

Aos 44 minutos, o time santista teve a sua melhor chance de abrir o marcador. Após cruzamento na área, a bola passa até chegar na segunda trave, para Danilo Boza. Mas o defensor não chegou a tempo de finalizar para o gol.

No segundo tempo, a dinâmica da partida continuou a mesma, com o jogo centralizado no meio campo, com poucas jogadas de linha de fundo, devido ao campo ainda irregular.

O técnico Fábio Carille promoveu a estreia do venezuelano Matias Lacava, ao entrar na vaga de Marcos Guilherme.

Comandada pelo arqueiro João Paulo, a defesa mais uma vez mostrou eficiência, e inibiu os ataques da equipe adversária. E aos 49 minutos, o árbitro encerrou a partida, sem o placar ser inaugurado.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 0 x 0 Santos

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás.

Data: sábado, 13 de novembro de 2021

Horário: 17h00

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Felipe Alan Costa de Oliveira

Cartões Amarelos: Wanderson e André Luis (ACG); Kaiky, Moraes e Danilo Boza (SFC)

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson (Oliveira), Pedro Henrique (Werley) e Igor Cariús (Jefferson); Willian Maranhão, Marlon Freitas, Ronald e André Luis (Lucão); João Paulo e Zé Roberto (Montenegro). Técnico: Marcelo Cabo

Santos FC: João Paulo; Danilo Boza, Luiz Felipe e Kaiky; Madson, Vinícius Zanocelo (Carlos Sánchez), Felipe Jonatan, Gabriel Pirani (Raniel) e Moraes (Vinícius Balieiro); Marcos Guilherme (Matias Lacava) e Ângelo (Camacho). Técnico: Fábio Carille

fonte:https://www.santosfc.com.br/no-estadio-antonio-accioly-santos-fc-empata-com-o-atletico-go/