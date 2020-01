No Espírito Santo, adolescente realiza sonho de ter a PRF em aniversário de 15 anos

A mãe do jovem escolheu a PRF como tema de festa surpresa organizada pelos amigos

Um garoto de 15 anos foi surpreendido com a presença de policiais rodoviários federais em sua festa de aniversário, ocorrida no final de dezembro (28).

A Delegacia da PRF em Serra, município do estado do Espírito Santo, recebeu o pedido da mãe do jovem através de um e-mail.

Os colegas de escola organizaram juntamente com a mãe a surpresa e receberam a visita dos policiais que prestigiaram o aniversário do garoto.

Atendendo ao pedido, dois agentes da PRF chegaram de surpresa com uma viatura, na casa do jovem Guilherme que tem o sonho de ser Policial Rodoviário Federal.