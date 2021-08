No elenco de “Gênesis”, da RecordTV, Oscar Magrini comanda live de Rafael Yared

João Passos/Divulgação Rafael Yared e Oscar Magrini





Com apresentação de Oscar Magrini, o Noé, da novela “Gênesis”, da RecordTV, a live de Rafael Yared pode ser definida como um sucesso só. Um exemplo disso é que, após 48 horas da exibição, mais de 150 mil pessoas já acessaram o conteúdo no canal do cantor e compositor no YouTube.





Um dos pontos altos da transmissão foram as doações para o projeto Cura com Amor, que atende portadores de câncer, e o momento em que cantou “Eu Sou O Melhor Para Você”, que tem clipe estrelado pelo humorista Tirullipa.

Entre as frases usadas para divulgação do trabalho em suas redes sociais, estão: “O meu amigo Tiru usou e abusou da sua criatividade para gravar o vídeo, e sua própria casa serviu como cenário” e “ele aparece de mulher, mostrando todo o seu gingado ao som do sertanejo”.