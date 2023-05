No Dia Nacional da Adoção o podcast do TJES conta a história de adoção de Kaique aos 13 anos

Está no ar o 86º episódio do Just Talk, o podcast do Poder Judiciário do Espírito Santo! E no dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, conta a história de Geraldo e Marcos, um casal do município de Vargem Alta que adotou o Kaique, aos 13 anos, depois de assistir ao vídeo do projeto Esperando Por Você.

Geraldo fala sobre a importância da fase de preparação, assim como uma gestação, sobre o encantamento pelo filho e sobre o dia a dia, com os desafios naturais de qualquer filho nessa faixa etária. “Como qualquer outro adolescente, tem vergonha de sair com os pais de vez em quando, às vezes não quer tomar banho. Também tem seus desejos, seus sonhos. Nosso filho é maravilhoso, organizado, atencioso, esperto, inteligente. Adora futebol, foi muito bem recebido na escola, faz inglês”.

Além de tardia, uma adoção homoparental, ou seja, feita por um casal do mesmo sexo, que vem quebrando paradigmas e trazendo um novo olhar sobre o conceito de família.

“A gente mora no interior, com 23 mil habitantes. Nosso casamento civil foi o primeiro da região e também a adoção por dois homens. Então quebramos paradigmas realmente. Encaramos com naturalidade e seriedade. Recebemos parentes e amigos de todos os tipos de orientação e religião. Temos a cabeça mais aberta e isso mostra pra sociedade que todas as formas de amor são possíveis, quando há respeito”, conta Geraldo.

Ouça na íntegra: https://spotifyanchor-web.app.link/e/wO5CVXG05zb.

Esperando Por Você

Esperando Por Você é um projeto que dá voz, luz e visibilidade a crianças mais velhas, com alguma deficiência e grupos de irmãos que vivem em instituições de acolhimento do Espírito Santo. São aqueles que não conseguiram pretendentes pelo Sistema Nacional de Adoção. Ao todo, 34 participantes já vivem com suas novas famílias.

Acompanhe em: http://www.tjes.jus.br/esperandoporvoce/.

E na playlist do youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhso79RkLvaoNUZoVONGnzJiLVRVsUMsN.

