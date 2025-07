No dia do velório de Preta Gil, filho exibe homenagem e foto comovente: ‘Despedida’

Francisco Gil, de 30 anos, emocionou os fãs nesta sexta-feira (25), ao prestar uma homenagem comovente à mãe, Preta Gil, no dia de seu velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O cantor compartilhou em suas redes sociais uma foto íntima e tocante ao lado da artista, registrando um momento de despedida profundamente pessoal e simbólico.

A imagem, acompanhada por palavras de carinho e saudade, mostra o vínculo forte entre mãe e filho, e a força da união familiar nesse momento de dor. Francisco é fruto do relacionamento de Preta Gil com o ator Otávio Müller.

Durante o trajeto até a cerimônia de despedida, Francisco também passou por um local que carrega o legado da mãe: uma das placas do recém-nomeado “Circuito de Blocos de Rua Preta Gil”, uma homenagem oficial da cidade do Rio de Janeiro à artista, que marcou gerações com sua presença vibrante no Carnaval carioca.