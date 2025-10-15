No Dia do Professor, deputados cobraram valorizam salarial

Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, deputados enalteceram a contribuição da categoria para transformar a vida do cidadão por meio do ensino. Apesar da celebração, parlamentares cobraram mais valorização salarial para os mestres, no sentido de construir uma educação pública de qualidade.

“Professor precisa ser ouvido, apoiado, valorizado porque não há desenvolvimento sem educação e não há educação sem o professor. A valorização do professor não é apenas questão de justiça, mas um investimento direto no desenvolvimento social e econômico no estado do Espírito Santo”, avaliou Coronel Weliton (PRD).

Da mesma forma se manifestou a parlamentar Janete de Sá (PSB). “Que a gente tenha uma sensibilidade maior e um cuidado para com os nossos educadores valorizando mais, tanto do ponto de vista das condições de trabalho, mas especialmente valorizando por conta da remuneração, que ainda é muito aquém no Brasil e Espírito Santo”.

A data foi lembrada por Alexandre Xambinho e Allan Ferreira (ambos do Pode), Fábio Duarte (Rede), Mazinho dos Anjos (PSDB), Delegado Danilo Bahiense (PL) e Bispo Alves (Republicanos). “Mesmo enfrentando desafios diários eles seguem com coragem e vocação. Homens e mulheres guerreiros que, com dedicação, comprometimento e amor, são responsáveis por uma das tarefas mais nobres de todas: ensinar”, salientou Bispo Alves.

Obra parada em Aracruz

O deputado Engenheiro José Esmeraldo (PDT) também parabenizou os professores, que na opinião dele formam uma “classe fundamental para o nosso conhecimento”. No entanto, em seguida, emendou sobre um assunto que vem incomodando moradores da Barra do Sahy, em Aracruz.

Segundo relatou, vereadores locais o procuraram para pedir ajuda na retomada das obras de esgotamento sanitário da Praia dos Quinze, paralisadas desde setembro de 2024. A cobrança foi direcionada à Cesan, responsável pelas intervenções. “Moradores não aguentam mais conviver com essa situação de descaso”, afirmou Esmeraldo.

A situação, conforme destacou o engenheiro de carreira, representa riscos à saúde dos aracruzenses, que ficam suscetíveis a doenças causadas pela falta de saneamento básico, e também ao meio ambiente. Tudo isso, pontuou, representa “enormes custos com a hospitalização e perda de produtividade”.

Barulho na orla de Camburi

Moradores da orla na Mata da Praia, em Vitória, vêm reclamando de shows realizados em um quiosque na praia de Camburi nos finais de semana, sobretudo de noite. O problema é que o local não conta com permissão para apresentações ao vivo, revelou Mazinho dos Anjos, que disse contar com gravações comprovando a infração.

De acordo com o tucano, embora o Disque Silêncio tenha recebido mais de 500 reclamações, o serviço não consegue resolver a questão. Ele informou que elaborará, junto com a associação de moradores, um documento a ser enviado ao Ministério Público.

Fonte: POLÍTICA ES