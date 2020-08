No Dia do Estudante, Governo do Estado investe R$ 129 milhões na Educação

.

No Dia do Estudante, celebrado nesta terça-feira (11), o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), anunciou mais de R$ 129 milhões em investimentos na Educação. Unidades escolares serão contempladas pelo Programa de Reestruturação da Rede Física com obras de construção, reforma e ampliação, além da construção de quadras poliesportivas em escolas de diversos municípios.

Durante a solenidade virtual, transmitida pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande destacou o esforço para garantir a melhoria na qualidade da educação. “É uma alegria comemorar o Dia do Estudante com anúncio de quase R$ 130 milhões para escolas. Quando assumimos o Governo tomamos ações para melhorar a qualidade das escolas. Para isso, a infraestrutura é importante. Tenho certeza que darão condições adequadas para nossa comunidade escolar”, afirmou.

Casagrande ressaltou a necessidade de continuidade de políticas públicas na área da educação. “Desde meu primeiro mandato, o Estado vem em uma crescente no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], o que reforça a importância dessa continuidade. Estamos em um esforço gigantesco, pois nos últimos anos os investimentos nas escolas ficaram parados. Tenho buscado implantar o projeto de área esportiva em todas as escolas e daremos sequência. Fizemos a contratação dessas quadras ainda em 2014 e estamos retomando agora”, pontuou.

De acordo com o governador, o incentivo à prática esportiva atende também à comunidade local, que pode e deve utilizar a estrutura das escolas. “A característica do nosso Governo é estar presente nos municípios. Ninguém investiu tanto nos municípios na última década quanto estamos fazendo. Sou um governante municipalista e gosto de desenvolver as comunidades. Em um ambiente de concentração de renda e riqueza, a educação é o caminho mais curto para gerar oportunidades”, disse Casagrande.

Foram inauguradas obras em unidades escolares, entre elas, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jesus Cristo Rei, localizada em Cariacica, onde foi investido quase R$ 3,7 milhões. Já a EEEFM Dr. Edward Abreu do Nascimento, em Pedro Canário, será reformada e receberá uma nova quadra poliesportiva, no valor de quase R$ 1,5 milhão. Casagrande assinou também as Ordens de Serviço para a construção de 11 quadras poliesportivas com arquibancadas e espaços esportivos.

As reformas e ampliações contam com serviços que disponibilizarão para os alunos e corpo docente espaços esportivos, auditórios, laboratórios de informática, laboratórios de Física, laboratórios de Química, bibliotecas, salas de aula, salas multiuso, ambientes administrativos e refeitórios.

Confira a tabela com todos os investimentos anunciados e também as obras concluídas AQUI.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, iniciou sua fala cumprimentando a toda a equipe da Educação que, “neste momento de pandemia, tem trabalhado muito e se reinventado, para que, no dia de hoje, todos possam celebrar a conquista dessas obras”. Ele destacou ainda a relevância dos investimentos anunciados: “Hoje tenho essa enorme alegria, como secretário, de participar desse momento. São muitos recursos investidos em uma só cerimônia. Neste Dia do Estudante, que os nossos alunos recebam esses investimentos e vejam a importância que todos têm para nós”, disse.

O subsecretário de Estado de Suporte à Educação, Aurélio Meneguelli, também enfatizou a alegria para a equipe participar deste anúncio. “Nossos alunos estão aprendendo a aprender de forma muito diferente. Esse investimento traz um acalento a todos”, afirmou.

Representando os 240 mil alunos da Rede Estadual, a aluna da EEEFM Professor Claudionor Ribeiro, de Cachoeiro de Itapemirim, Laila Vitória, participou da cerimônia: “É um prazer estar com vocês nesse momento, que é um incentivo a todos nós alunos. São obras muito esperadas por todas as equipes e todos os alunos. Tenho que agradecer não só como aluna, mas como moradora, pois sei que as obras também ajudam nossas comunidades. Estou muito grata por todo esse incentivo de vocês. É um momento muito difícil, mas o Governo não nos deixou sozinhos. É muito importante para nós, muito obrigada”, reconheceu.

O diretor presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, também comemorou os investimentos. “Entendemos que este é o momento mais apropriado para acelerar as obras das escolas para preparar o cenário para o retorno dos estudantes, que vão ser contemplados com uma estrutura cada vez mais moderna. Nossos profissionais estão empenhados e animados com esses investimentos. Cada parte dos projetos está sendo executada com muito carinho e nossa equipe não mediu esforços para preparar uma estrutura de qualidade para esta nova geração”, afirmou.

