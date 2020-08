No Dia do Estudante, Governo do Estado entrega obras de escolas e anuncia investimentos

.

No Dia do Estudante, celebrado nesta terça-feira (11), o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realiza a entrega de obras e assina Ordens de Serviço para construção, reforma e ampliação de escolas, além da construção de quadras poliesportivas em diversos municípios. A solenidade virtual será às 11 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Serviço:

Cerimônia virtual de inauguração e assinatura de Ordens de Serviço para obras em escolas e construção de quadras poliesportivas

Data: 11/08 (terça-feira)

Horário: 11 horas

O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado (http://linktr.ee/GovernoES) e do governador Renato Casagrande (http://abre.ai/YouTubeRenatoCasagrande)

