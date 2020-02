No Dia de Iemanjá, religiões de matriz africana pedem paz e respeito

Esqueça a figura amigável do Mickey e da Minnie da Disney. Isso porque, uma artista de rua fantasiada como a clássica personagem de Walt Disney viralizou nas redes sociais por bater em uma segurança em Las Vesgas , nos Estados Unidos. A mulher vestida de Minnie perdeu a cabeça e precisou ser contida por dois homens, um fantasiado de Mickey e outro de Pateta.

Leia também: PM que matou homem a tiros em briga na praia se apresenta à polícia e é liberado

arrow-options Reprodução/Instagram/waltdisneyworld Mickey e Minnie são símbolos da Disney e fantasias dos personagens são usadas em vários lugares





Leia também: Tubarão-baleia ataca pescadores na Índia; assista

A confusão aconteceu ao ar livre e a mulher com a roupa de Minnie partiu para cima da segurança, puxou o cabelo dela, jogou ela no chão e deu vários socos. O motivo da briga não ficou claro, mas, segundo o New York Post , as duas mulheres estavam aos gritos antes da briga começar.

Fam, what Disney Experience is this? Minnie is part of the WWE now? ? pic.twitter.com/1nrt8zyEFB — April is in NYC (@ReignOfApril) January 29, 2020





Leia também: Cachorros mutilam cobra venenosa para salvar dono; assista

No final da pancadaria, a mulher fantasiada tirou os sapatos e foi embora dizendo: “Eu não sou uma vadia, vadia!”. Diversas pessoas se aglomeraram para ver a briga e acabaram filmando. “Mickey e Pateta tentaram acabar com isso, mas perceberam que Minnie ia fazer o que ela quisesse”, brincou uma pessoa no Twitter. “O que está acontecendo no mundo Disney “, questionou outra. O vídeo viral já soma mais de 6 milhões de visualizações.