No Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha, que tal seguir essas influenciadoras?

Reprodução/Instagram Genize Ribeiro, Bruna Pimenta e Neggata





O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado todo dia 25 de julho, nasceu em 1992 através de encontro de mulheres negras em Santo Domingos, na República Dominicana. Na ocasião, elas criaram uma rede para pressionar a Organização das Nações Unidas (ONU) a assumir a luta contra as opressões de raça e gênero.

No Brasil, a população negra corresponde a maioria (54%), segundo o IBGE. Na América Latina e no Caribe, de acordo com a Associação de Mujeres Afro, 200 milhões de pessoas se identificam como afrodescendentes. Mas, apesar destes números significativos, essa parcela populacional, sobretudo as mulheres, é a que mais sofre.

É por isso que a discussão sobre raça e gênero é tão importante. E, para endossar ainda mais esse debate, o iG Delas selecionou algumas influenciadoras negras para você seguir:

1. Nátaly Neri

Além de influenciadora digital e youtuber, Nátaly é cientista social e aborda temas como a valorização da mulher negra, políticas públicas, saúde mental, veganismo, moda sustentável e produtos de beleza naturais.





2. Bruna Pimenta

A influenciadora de São Paulo é uma das responsáveis pelo podcast “Tá Tudo Bem”. Nele, ela divide um pouco da sua vida, falando sobre comportamento, filmes e negritude.





3. Luci Gonçalves

Negra, LGBT, periférica e criadora de conteúdo, além de várias outras coisas que você vai descobrir a seguindo nas redes sociais. Luci fala sobre os mais diversos assuntos, como relacionamentos e sexo, autoestima, empoderamento feminino e estilo.





4. Mc Carol

Carol é uma cantora, compositora e ativista brasileira. Ela se tornou notória por abordar temáticas sociais, falando sobre racismo, machismo e até gordofobia. Além disso, a funkeira faz vídeos divertidíssimos para suas redes sociais.





5. Genize Ribeiro

“Barbie proletária, preta e gorda”. É assim que Genize se descreve no Instagram, onde a jornalista fala, principalmente, sobre machismo, gordofobia e racismo. A influenciadora também dá várias dicas de moda e beleza.





6. Neggata

Ela se chama Lorena Monique, mas na internet é conhecida apenas como Neggata, por causa de seu canal no Youtube, onde ela aborda temas como beleza, cultura negra e empoderamento feminino.





7. Gabi Oliveira

Criadora do canal DePretas, Gabi decidiu produzir conteúdo para a internet depois de cursar a faculdade de comunicação. A carioca faz vídeos divertidos, dá dicas de beleza, não deixando de lado os assuntos mais sérios, como o racismo.





8. Camilla de Lucas

Talvez você a conheça do TikTok, já que vários de seus vídeos de lá viralizam na internet. Mas Camilla também é youtuber e em seu canal, que existe desde 2017, há os mais variados tipos de vídeos. Ela faz humor, fala sobre beleza e também sobre negritude.





9. Maraisa Fidelis

Inspiração para quem quer assumir os cabelos cacheados e crespos, Maraisa faz tutoriais super completos para o seu blog chamado Beleza Interior. Além disso, ela dá ótimas dicas sobre produtos de beleza e de skincare.





10. Mc Soffia

Apesar da pouca idade, Mc Soffia já voa alto! Rapper, cantora e compositora, a garota de 16 anos fala muito sobre empoderamento, produz vídeos divertidos e e encanta a todos com a sua arte. Vale a pena conhecer!