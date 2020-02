No “BBB”, Felipe fala em conversa com Thelma: “Eu não sei não ser machista”

Luana Piovani, Anitta e agora Cintia Dicker? Pelo visto, a lista de ex de Pedro Scooby só cresce. O surfista estava em um relacionamento com a modelo, porém os dois apagaram as fotos juntos e deixaram de se seguir.

arrow-options Reprodução/Instagram Parece que o namoro de Pedro Scooby e Cintia Dicker chegou ao fim

As fotos românticas de casal não estão mais nas contas de Instagram de Pedro Scooby e Cintia Dicker . No perfil de Pedro não há mais nenhum clique dele com a modelo como casal.

Já no Instagram da ruiva ainda restam algumas fotos deles se beijando. Vale dizer que os dois também mantiveram as fotos em que estão com grupos de amigos, como da vez quando passaram o Halloween em Nova York.

Pedro Scooby e Cintia Dicker tiveram um começo de namoro um pouco conturbado. Eles começaram a sair logo após o surfista ter terminado com Anitta e ter vivido grandes polêmicas envolvendo a cantora e a ex-esposa, Luana Piovani.

Após esses babados, Scooby engatou o romance com Cintia e conseguiu fugir um pouco dos holofotes. Porém, ao que tudo indica, parece que esse amor também chegou ao fim.