No Baenão, em Belém, o time goiano bateu o Leão por 1 a 0 pela décima rodada

O Vila Nova venceu mais uma partida fora de casa. Diante do Remo, no Estádio Baenão, o Tigrão bateu o time da casa por 1×0. O gol foi marcado pelo zagueiro e capitão Rafael Donato, de cabeça, aos 36 do segundo tempo.

O duelo foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, o Colorado chegou aos 13 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela, mas pode perder posições com o fechamento da rodada. O próximo confronto será diante do Brasil de Pelotas, na próxima terça-feira (13), às 16h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

O jogo

Aos 7 minutos, a primeira chance do jogo foi do Vila, com Kelvin, que bateu cruzado e obrigou o goleiro Vinícius a se esticar todo. O jogo seguiu morno e sem muitas jogadas de ataque de ambos os lados, somente uma chance de bola parada para cada uma das equipes.

Aos 11 minutos da segunda etapa, Arthur enfiou linda bola para Alesson, que tirou do goleiro e bateu cruzado, mas a zaga tirou em cima da linha. O segundo tempo foi passando com a mesma morosidade da primeira etapa, sem jogadas de intensidade dos dois times. O gol do jogo veio de uma bola parada. Aos 36, Cardoso cobrou escanteio e o gigante Donato apareceu para cabecear para dentro das redes. Aos 42, o Remo ainda levou perigo com Arthur, mas Georgemy fez a defesa.

Ficha técnica

Remo 0x1 Vila Nova – 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Dia: 08/07

Horário: 21h

Local: Estádio Baenão, Belém – PA

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ)

Gols: Rafael Donato (36’2T)

Cartões amarelos: Uchôa, Erick Flores, Dudu, Deivid, Romercio

Cartões vermelhos:

Remo: Vinícius; T. Ennes (Wellington Silva), Romercio, Kevem e Igor; Uchôa (Pingo), Lucas Siqueira, Felipe Gedoz e Erick Flores (Arthur); Dioguinho (Wallace) e Gorne (Thiago Miranda)

Técnico: Felipe Conceição

Vila Nova: Georgemy; Danilo Belão, Renato, Rafael Donato e Willian Formiga; Deivid (Pedro Bambu), Dudu (Clayton) e Arthur Rezende; Cássio Gabriel (Renan Mota), Alesson e Kelvin (Johnatan Cardoso)

Técnico: Higo Magalhães

Núbia Alves, da Assessoria de Imprensa VNFC