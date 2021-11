No Allianz Parque, Tricolor derrota o Palmeiras pelo Brasileirão

Com gols de Gabriel Sara e Luciano, o Tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 0 nesta quarta-feira (17), no Allianz Parque, e se recuperou no Campeonato Brasileiro de 2021.

Foto Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com o importante triunfo no clássico, válido pela 33ª rodada, o São Paulo subiu para a 14ª colocação, agora com 41 pontos.

Após o Choque-Rei, a equipe são-paulina entrará em campo novamente apenas na próxima semana, no dia 24 (quarta-feira), às 21h30, no Morumbi, diante do Athletico Paranaense.

Para encarar o arquirrival, o time não contou com William (artroscopia no joelho direito), Luan (transição após avulsão tendínea de adutor da coxa esquerda) e Galeano (cirurgia no tornozelo direito), além de Calleri (suspenso).

Apesar dos desfalques, o Tricolor teve as voltas de Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, que cumpriram suspensão automática, e Arboleda (defendeu a seleção equatoriana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo).

Então, o técnico Rogério Ceni escalou a equipe com Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara; Vitor Bueno, Luciano e Rigoni.

O São Paulo fez um bom primeiro tempo, arriscou algumas vezes de longe e ate carimbou a trave com Vitor Bueno antes de abrir o placar aos 26 minutos, com Gabriel Sara, que acertou um lindo chute da intermediária para balançar as redes! Golaço! 1 a 0.

Na etapa complementar, o Tricolor seguiu com a proposta ofensiva, criou mais oportunidades e ampliou aos 15 minutos com Luciano: o camisa 11 recuperou a bola do adversário, avançou e bateu colocado para anotar o segundo gol são-paulino! 2 a 0!

E quando foi atacado, o São Paulo soube conter o ímpeto dos anfitriões para conquistar a importante vitória e se recuperar nesta reta final de Brasileirão.

PALMEIRAS 0 x 2 SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 17/11/2021 (quarta-feira)

Horário: 20h30

SPFC: Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo (Léo, 32/2); Rodrigo Nestor (Gabriel, 27/2), Igor Gomes e Gabriel Sara; Vitor Bueno (Marquinhos, 12/2), Luciano (Benitez, 32/2) e Rigoni (Eder, 32/2). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Gabriel Sara, 23/1; Luciano, 15/2

SEP: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Jorge; Matheus Fernandes (Raphael Veiga, 22/2), Patrick de Paula (Zé Rafael, 30/2) e Danilo; Breno Lopes (Gustavo Scarpa, 22/2), Luiz Adriano (Rony, 22/2) e Willian (Wesley, 18/2). Técnico: Abel Ferreira

Cartões amarelos: Patrick de Paula, 41/1; Vitor Bueno, 11/2; Eder, 36/2

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Analista de Campo: Jose Henrique de Carvalho (SP)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

Observador de VAR: Ana Paula da Silva Oliveira (SP)

fonte: http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/campeonato-brasileiro/2021/11/17/no-allianz-parque,-tricolor-derrota-o-palmeiras-pelo-brasileirao