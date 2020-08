Nissan Versa V-Drive 1.0 segue vivo na loja virtual da marca

Divulgação Nissan Versa V-Drive 1.0 é a opção mais em conta do sedã que está à venda apenas na loja virtual da marca no Brasil





O Nissan V-Drive já está à venda. Mas diferente do que se imaginava, não apenas com motor 1.6, mas também com o 1.0, de três cilindros, que segue disponível, mas apenas na loja virtual da marca , com preços a partir de R$ 57.990.





O Versa V-Drive 1.0 está equipada com um motor de três cilindros, que desenvolve 77 cv e trabalha combinado a um câmbio manual de cinco marchas. A lista de equipamentos inclui ar-condicionado, travas e vidros elétricos nas quatro portas, direção elétrica e preparação para som.

O valor pedido pela Nissan no 1.0 é R$ 3 mil a menos que o da versão 1.6 16V. Mas ambas contam com o mesmo visual e sem mudanças no pacote de equipamentos. Portanto, a única diferença fica por conta da motorização.





Com o lançamento do Versa V-Drive 1.0 , a Nissan completa a linha do modelo que é produzido na fábrica de Resende (RJ) e irá seguir em linha para ficar posicionado abaixo do carro de nova geração, que é feito sobre a plataforma do SUV Kicks e virá importado do México, a partir de novembro.