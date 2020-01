Nissan Versa que virá ao Brasil começa a ser feito em março

arrow-options Divulgação Nissan Versa da nova geração terá vários pontos em comum com o SUV Kicks com o rival Chevrolet Onix Plus na mira

A Nissan não vai ficar de fora da briga dos sedãs compactos no Brasil, encabeçada pelo novo Chevrolet Onix Plus. A nova geração do Versa virá do México, onde as primeiras unidades destinadas ao mercado brasileiro começam a ser montadas em março. Depois disso, em junho, o carro chegará às lojas por aqui.

O novo Nissan Versa terá muito do Kicks feito em Resende (RJ), inclusive do visual. A frente é bem parecida, mas harmoniza com a traseira, de forma que o resultado final deverá agradar. Portanto, o desenho do carro será um dos seus principais atrativos, com vincos laterais que dão um aspecto esportivo ao carro.

Por dentro, a sensação será bem próxima de estar em um Kicks . O painel é praticamente o mesmo, assim como outros detalhes como cluster, botão de partida, console central, central multimídia, volante, alavancas da coluna central, entre outros detalhes.

No conjunto mecânico, é possível que o motor 1.6 flex receba alguns ajustes para aumentar a potência para 120 cv e tornar o funcionamento mais suave e com menos atrito entre os partes internas, o que também deverá contribuir com o consumo. Além disso, haverá no novo sedã compacto a opção de câmbio manual ou automático, do tipo CVT.

Para ficar com nível de sofisticação compatível com o do Onix Plus, o novo Nissan Versa deverá ter disponível itens como alertas de ponto cego, tráfego cruzado e colisão traseira, bem como câmera de ré com visão de 360 graus, entre outros equipamentos. Junto com o novo Versa continuará sendo vendido o atual, mas com outro nome: V-Drive.