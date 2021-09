Nissan V-Drive sai de linha no Brasil

Divulgação Nissan V-Drive era um dos sedãs compactos mais baratos do Brasil

A Nissan optou por tirar o sedã compacto V-Drive de linha em Resende (RJ) para que sua linha de montagem seja totalmente incorporada pelo Kicks . A fabricante japonesa alega que o modelo, antes conhecido como Versa, chegou ao fim de seu ciclo de vida.

Quando a Nissan lançou a nova geração do Versa no final do ano passado, optou por manter a antiga geração nacional em linha. O modelo fazia muito sucesso, principalmente entre motoristas de aplicativos e donos de locadoras. O bom consumo de combustível rodando no etanol era uma de suas características mais elogiáveis.

Sem o V-Drive, o catálogo de sedãs da Nissan será composto apenas pelo Versa. Em maio deste ano, a fabricante japonesa também parou de importar o Sentra, que vinha do México.

Novos sedãs da Nissan

A Nissan ainda avalia a chegada da nova geração do Sentra ao Brasil. O mercado de sedãs médios está definhando com o sucesso dos SUVs, que tomam cada vez mais espaço nas ruas.

Sendo assim, o SUV médio Nissan X-Trail está muito mais próximo de estrear no Brasil do que a nova geração do Sentra. O modelo pode bater de frente com Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, e conta até com versões híbridas nos Estados Unidos.