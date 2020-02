Nissan terá novo SUV global abaixo do Kicks; veja o teaser

arrow-options Divulgação Mesmo já tendo sido visto em circulação nas ruas, novo Chevrolet Tracker mostra maior foco nos detalhes do exterior

O novo Chevrolet Tracker tem novo teaser revelado, antes da estréia. Com lançamento confirmado para a segunda quinzena de março, e previsto para chegar às lojas em abril, a novidade revela alguns detalhes da traseira. Com cor de lançamento azul, as lanternas de LED contam com efeito tridimensional, a moldura cromada das janelas e as barras longitudinais prateadas no teto. É provável que saia por volta de R$ 75 mil, enquanto a versão de topo deve passar dos R$ 110 mil.

Mesmo que menos detalhada, a dianteira do Chevrolet Tracker também é revelada (ou pelo menos parte dela). Aparece o desenho dos faróis, mas sem mostrar as luzes diurnas de LED integradas mais abaixo no para-choque. O SUV adotará a nova linguagem visual da marca, que já se observa no novo Onix — que utiliza a mesma plataforma da novidade — e os novos modelos revelados no exterior. O lançamento, inclusive, será produzido na unidade de São Caetano (SP).

Mecânica

Assinatura do conjunto óptico na traseira é similar aos modelos da nova geração da marca

Utilizará o motor 1.0 turbo de 116 cv, com opção de câmbio automático ou manual de seis marchas. A grande novidade, entretanto, será o motor 1.2, também tricilíndrico e turbo. O conjunto terá potência estimada entre 130 e 140 cv, menos que os 150 cv do 1.4 usado no Tracker atual. Será vendido em seis versões, sendo uma 1.0 manual, uma 1.0 turbo e as restantes 1.2 turbo. O pacote de equipamentos de série manterá os seis airbags e controle de estabilidade já presentes na gama Onix.

No Chevrolet Tracker topo de linha Premier, espera-se a gama de itens oferecidos na China, como faróis e lanternas com leds, teto-solar panorâmico, alerta de ponto cego e frenagem autônoma de emergência (AEB). O novo Chevrolet Tracker também terá o novo multimídia MyLink com opção de conexão à internet (paga à parte) via Wi-Fi. O SUV será o principal lançamento da GM no Brasil em 2020. Além da novidade, a GM prepara as novas S10 e Trailblazer e os sucessores de Spin e Montana.