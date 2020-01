Nissan terá 12 lançamentos na América Latina até 2023

arrow-options Divulgação Nissan Kicks: versão híbrida e-power deverá ser uma das novidades que a marca deverá lançar no Brasil nos próximos anos

A Nissan reúne a imprensa em Aguascalientes (México) e revela que terá 12 lançamentos na América Latina até 2023. A informação foi confirmada pelo diretor de marketing da marca na região, Luis Alberto Perez. O executivo também chegou a comentar que o plano é renovar 95% de seu portifólio atual e que o sedã Versa será a primeira novidade a chegar ao Brasil.

Como a reportagem de iG Carros já havia adiantado, o novo Nissan Versa chegará ao Brasil em junho, vindo do México. Com estilo arrojado, o carro terá que enfrentar rivais de peso como Chevrolet Onix Plus, VW Virtus e Toyota Yaris. Entre outros atrativos, o modelo terá itens sofisticados disponíveis e ajustes no conjunto mecânico.

arrow-options Divulgação Nissan Versa da nova geração desembarca no Brasil em junho próximo, vindo do México

Além do Versa, que já está confirmado oficialmente, a Nissan também deverá trazer outros modelos do Brasil. Um deles é o Kicks e-Power , versão híbrida do SUV que já chegou a ser registrada pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), assim como o sedã médio Sentra da nova geração.

O SUV teve 56.060 unidades vendidas no Brasil em 2019, patamar 20% acina do ano anterior. Portanto, a marca deverá logo adotar novidades para manter o apelo de vendas do modelo que está prestes a completar quatro anos no País. E a produção da versão híbrida em Resende (RJ) viria em boa hora entre 2021 e 2022.

arrow-options Divulgação Nissan Sentra 2020: deverá chegar ao Brasil em 2021 para entrar na briga com Toyota Corolla, Honda Civic e outros sedãs médios

No caso do Sentra , a marca também não confirma sua chegada ao Brasil, mas é dado como certo que o carro virá do México, provalvelmente a partir de 2021, para entrar na briga com os rivais Honda Civic, Toyota Corolla, Chevrolet Cruze e companhia.

Um outro modelo da Nissan que tem boas chances de chegar ao Brasil é o novo March, a versão hatch do Versa. O carro também seguirá o estilo arrojado do sedã, com vincos profundos nas laterais, maçanetas embutidas nas colunas traseiras e a frente do Kicks, com luzes de LED embutidas nos faróis.