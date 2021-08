Nissan mostra detalhes da sétima geração do esportivo Z

Divulgação Nissan Z 2022: agora com motor de 405 cv e vários itens sofisticados, esportivo continua sem chances de voltar ao Brasil

A Nissan mostra oficialmente, em Nova York (EUA) a sétima geração do esportivo Z, que chegará ao mercado americano a partir do último quadrimestre do ano, mas continua longe do Brasil, onde foi vendido apenas como 350Z, entre 2004 e 2007.

Como um carro esportivo acessível para a era moderna, o novo Nissan Z oferece um estilo atraente, tecnologia e a emoção de explorar estradas abertas para as gerações passadas e futuras de motoristas e fãs do Z.

O novo motor V6 biturbo, de 3 litros, em relação ao que equipa o 370Z , tem um aumento de 68 hp (70 cv) e 30% de aumento no torque. Desenvolve 405 cv e 48,39 kgfm de torque a 5.600 rpm.

Com o aumento da potência, a equipe de engenharia desenvolveu o chassi, o resfriamento, a suspensão e a direção para garantir que o Z continue a apoiar as intenções do motorista. Ao volante, o Z parece novo e moderno, mas ainda familiar.

Em uma primeira vez para um veículo Nissan com tração traseira, o câmbio manual, de 6 marchas, inclui um sistema de controle avançado de assistência ao lançamento – arrancada – (na versão Performance) que ajuda a proporcionar uma aceleração suave a partir de uma posição estática.

Você viu?

Todos os modelos equipados com transmissão automática já contam com esse sistema de série. Os modelos equipados com caixa manual também apresentam um eixo de transmissão composto de fibra de carbono e redução da rotação correspondente (downshift rev matching).

O novo câmbio automático opcional, de 9 marchas, oferece resposta direta e rápida graças às suas amplas relações. Os motoristas podem experimentar trocas de marchas prazerosas que mantêm a emoção da potência do Z e desempenho em sincronia com o motorista.

Para o mercado dos Estados Unidos, o novo Z será oferecido nas versões Sport e Performance, cada um com a opção de uma com câmbio manual de 6 marchas, ou com a nova caixa automática de 9 marchas.

Uma edição limitada do Nissan Z, a Proto Spec também será oferecida com pinças de freio exclusivas de cor amarela com o logotipo Z , rodas de liga de alumínio de cor bronze, assentos de material sintético exclusivos com detalhes em amarelo e costura interna da mesma cor por toda a cabine. A produção do Nissan Z Proto Spec será limitada a 240 unidades.