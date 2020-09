Nissan Kicks tem uma série de novidades o manual digital

Divulgação Nissan Kicks passa a ter melhor visualização das páginas digitais no manual entre as novidades

A Nissan disponibiliza nova versão do manual digital de proprietário do Nissan Kicks, com novidades na navegação e nas ilustrações. As imagens agora são apresentadas de maneira mais ampla e com alta definição, possibilitando ao usuário uma melhor visualização.

O manual da Nissan também foi modificado para garantir uma maior qualidade quando acessado por tablets e smartphones. Outra melhoria foi a inclusão de links que facilitam a navegação entre índice, capítulos e páginas, ajudando o usuário a encontrar o conteúdo desejado.

Os modelos continuam a contar com o manual impresso, mas em versão reduzida com 48 páginas. Esse formato amigável é colorido e traz explicações para quando o proprietário necessitar uma informação rápida, mas está sem acesso ao manual digital.

Essa opção mais compacta, que foi desenvolvida exclusivamente para o mercado brasileiro, compila informações técnicas, orientações sobre a assistência 24h Nissan Way Assistance , garantia, manutenção e também traz as páginas para registros das revisões e eventuais campanhas. E, por meio dos QR Codes colocados na capa e contracapa, o proprietário localiza facilmente a versão on line.

Depois do Kicks, os outros modelos da linha irão receber as novidades. Quando for lançado, o Novo Versa também já virá essas melhorias.

Todos digitalizados

A linha Nissan vendida no país tem os manuais completos disponíveis no endereço online corporativo da marca, hospedado no site da empresa, desde o ano passado.

Os manuais de modelos fora de linha da Nissan também podem ser acessados no mesmo link, assim como os livretos de garantia e manutenção, do sistema de áudio e manual de segurança no trânsito.