Nissan dá picape zero para dono de Frontier que rodou 1,6 milhão de km

Divulgação Lexus UX 250h: modelo híbrido é o mais vendido na marca no Brasil e agora passa a ficar mais equipado de série na linha 2020

Modelo mais vendido da divisão de luxo da Toyota no Brasil, o SUV híbrido Lexus UX 250h ganha novos equipamentos de série no mercado brasileiro.

Uma das adições é o pacote de segurança ativa Lexus Safety System, que na versão de entrada Dynamic (R$ 233.990) conta com controlador automático de velocidade de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção em faixa, frenagem automática de emergência, farol alto automático e alerta de tráfego cruzado na traseira. Já a versão de topo Luxury (R$ 266.990) do SUV traz todos esses itens mais o monitor de pontos cegos.

Outra novidade é a incorporação de Android Auto e Apple CarPlay ao sistema multimídia, com tela de 7″ (Dynamic) e 10,3″ (Luxury) e que já funcionava como um DVD player. Em ambas as versões, a lista de equipamentos do utilitário esportivo híbrido traz bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento, rodas de liga leve de 18″, faróis de LED, seletor de modos de condução, ar-condicionado automático de duas zonas e chave presencial.

O Lexus UX 250h é montado sobre a plataforma modular GA-C, a mesma que é empregada no Toyota Corolla. O conjunto motriz é composto por um motor 2.0 a gasolina e outro elétrico, que desenvolvem a potência combinada de 184 cv. Com tração nas rodas dianteiras e um câmbio automático, o UX 250h acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos e atinge 177 km/h de velocidade máxima.